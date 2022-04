“Salimos y no sabemos si regresamos”: consternación en Chicago tras racha de tiroteos en el fin de semana

CHICAGO- Al menos dos personas murieron y otras 18 más resultaron heridas de bala, entre ellas un menor de 16 años en diferentes tiroteos ocurridos durante el fin de semana a lo largo de la ciudad.

Una de las balaceras más recientes se reportó la noche del domingo en La Villita, en donde dos personas resultaron heridas.

Según la policía, una mujer de 30 años y un hombre de 26 fueron alcanzados por las balas a eso de las 10:20 p.m. mientras estaban en la cuadra 2900 de West 25th Place. Del incidente la policía solo dijo que la mujer recibió una herida de bala en la cabeza y en la pierna y el hombre en el torso.

Ambos fueron transportados a hospitales de la zona y se reportan en condición estable, y hasta el lunes no se han producido arrestos en relación con el tiroteo mientras la policía dice que sigue investigando.

El sábado, dos hombres de la tercera edad también fueron baleados a plena luz del día en incidentes separados. El primer incidente ocurrió a eso de las 2:15 p.m. en el vecindario de Austin, cuando un hombre de 82 años recibió un rozón de bala cuando se encontraba en una banqueta.

El anciano fue transportado a un hospital y se encuentra en buen estado, pero la situación es muy preocupante para las familias que viven en la zona.

“Es triste y que se espera de los más jóvenes, que salgan a la tienda y que ya no vayan a regresar con vida”, comentó Anthony Barrera, residente de Austin.

Un segundo hecho similar ocurrió esa misma tarde a eso de las 3 p.m. en el Barrio de las Empacadoras, en donde un hombre de 80 años quien estaba en un vehículo fue baleado en el pecho por un desconocido, la víctima fue transportada al hospital de chicago en condición critica.

“Necesitamos más atención y se ocupa más policías, para que cuidan el área por que la verdad se está poniendo muy feo. Salimos y no sabemos si regresamos”, expresó Mary Cruz Ramirez, quien reside en el vecindario.

Varios tiroteos se registraron el viernes en diferentes partes de Chicago que dejaron un saldo de tres muertos y siete heridos, entre ellos, un adolescente.

Un hombre fue asesinado a tiros en la tarde del viernes en el vecindario de South Austin. El hombre, de 31 años, recibió un disparo en la espalda alrededor de la 1:20 p.m. en la cuadra 800 de North LeClaire Avenue, según informó la policía de Chicago. Los paramédicos lo llevaron al Hospital Stroger, donde fue declarado muerto.

Aproximadamente una hora antes, un hombre de 61 años fue asesinado a tiros en el vecindario de South Shore. Al menos dos hombres armados se acercaron a él en una acera ubicada en la cuadra 7700 de South Saginaw Avenue y abrieron fuego. Murió de una herida de bala en el pecho en el Hospital South Shore.

Otro hombre fue asesinado después de una discusión en Palmer Square en el lado noroeste de la ciudad. El hombre, de 22 años, estaba en la acera de la cuadra 2100 de North Bingham Street alrededor de las 11:30 p.m. cuando dos hombres abrieron fuego después de una discusión, dijo la policía. Le dispararon en el pecho y lo llevaron al Centro Médico Masónico de Illinois, donde fue declarado muerto. Su nombre aún no ha sido revelado.

Casi al mismo tiempo en Pilsen, tres hombres participaron en un tiroteo con otros hombres armados en una camioneta roja en la cuadra 900 de West Cullerton Street alrededor de las 11:30 p.m., indicó la policía. Un hombre de 47 años recibió varios disparos en el cuerpo y fue llevado a Stroger, donde se encontraba en estado crítico, según la policía. Otro hombre, de 34 años, recibió un disparo en las nalgas y un hombre de 33 años recibió un disparo en el brazo derecho. Ambos entraron por su cuenta al Hospital Stroger y estaban en buenas condiciones.

Un joven de 16 años recibió un disparo y resultó herido durante una discusión en el vecindario de Back of the Yards, comentó la policía. El hombre armado llegó en un vehículo blanco y abrió fuego alrededor de las 8:50 a.m. en la cuadra 5100 de South Damen Avenue. El adolescente recibió un disparo en el abdomen y el muslo y fue al Hospital Mount Sinai, conforme a la policía. Su estado de salud se estabilizó.

Otros tres resultaron heridos en tiroteos en Chicago el viernes.