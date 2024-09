Sacerdote católico de Park Ridge bajo investigación por DCFS por acusaciones de abuso, explotación infantil

Un sacerdote católico en los suburbios del noroeste de Park Ridge está siendo investigado por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois por acusaciones de abuso y explotación infantil, anunció el viernes la Arquidiócesis de Chicago.

El sacerdote, el reverendo Martin Nyberg, estuvo en St. Paul of the Cross como pastor asociado desde junio de 2023 hasta julio de 2024 y en la parroquia St. Josaphat en Lincoln Park como diácono desde junio de 2023 hasta mayo de 2024.

Él “niega enérgicamente las acusaciones”, según un comunicado de la arquidiócesis.

La arquidiócesis y St. Paul of the Cross informaron de las acusaciones al estado y el Departamento de Servicios para Niños y Familias inició una investigación. La naturaleza de las acusaciones no está clara, pero el departamento las categorizó como “explotación infantil y abuso de menores durante un servicio público de penitencia”.

Nyberg aceptó cooperar con la investigación, según el comunicado.

"Agradecemos su comprensión de que sólo con un esfuerzo imparcial y minucioso podemos cumplir con nuestro deber de proteger a los jóvenes bajo nuestro cuidado y, si la investigación lo justifica, restaurar el buen nombre de la persona así acusada", escribió el cardenal Blase Cupich en la declaración.