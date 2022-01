Revelan cámara corporal de oficial de la Universidad de Chicago involucrado en tiroteo

CHICAGO – Este miércoles se reveló el video de la cámara corporal de un oficial de la policía de la Universidad de Chicago involucrado en un tiroteo en Hyde Park.

El video muestra al oficial disparando al otro lado de la calle a un hombre armado mientras le grita repetidamente que se tire al suelo y no se mueva.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El pistolero recibió un disparo y resultó gravemente herido mientras continuaba acercándose al oficial, incluso después de haber sido alcanzado por una bala, según la universidad.

Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía del martes cuando el oficial se detuvo para investigar los informes de un hombre que caminaba hacia el sur con una pistola en el área de Woodlawn Avenue y 53rd Street.

Según un comunicado de la universidad, el hombre armado comenzó a disparar cuando el oficial salió de su patrulla.

Pero el video del cámara corporal publicado por la institución comienza con el oficial en los escalones de la entrada de una casa, gritando a un hombre al otro lado de la calle que “se tire al suelo, se tire al suelo”.

Segundos después, el oficial comienza a dispararle al hombre, disparando al menos cinco veces. Luego, el oficial corre más cerca del hombre, usando una camioneta para cubrirse mientras continúa gritando “tírate al suelo” y dispara más tiros.

Aproximadamente 45 segundos después del video de 54 segundos, se puede ver al hombre tirado en el suelo. Luego, el oficial dice por radio: “Envíe una ambulancia, lo golpearon al menos dos veces, tiroteos relacionados con el oficial”.

El hombre, de unos 20 años, fue trasladado en estado crítico al centro médico de la universidad. Su nombre no ha sido revelado, aunque la declaración de la escuela indicó que no está afiliado a la universidad.

Poco después del tiroteo, la policía bloqueó la calle 53 desde Kimbark hasta un callejón al oeste de Woodlawn. Se podían ver seis marcadores de evidencia en el suelo.

Un empleado que contestó el teléfono en Kimbark Liquor and Wine dijo que la gente entró corriendo a la tienda diciendo que vieron a “un tipo con una pistola” antes de que estallara el tiroteo. El empleado, quien pidió no ser identificado, comentó que no vio el tiroteo él mismo.

El Departamento de Policía de Chicago y la universidad están investigando el tiroteo. El oficial está en licencia administrativa obligatoria en espera del resultado de las investigaciones, informó la Universidad de Chicago.