Emotiva reunificación de varias familias inmigrantes tras años sin verse gracias a organización no lucrativa

Este jueves fue un día muy especial para muchas familias inmigrantes ya que se pudieron reuinir con familiares que no habian visto hace años y, en algunos casos, décadas.

Hubo muchas lágrimas derramadas de felicidad que culminan los años de espera por recibir ese abrazo tan anhelado.

"¡Ay! Me dan ganas de llorar... tantos años que no miraba a mis hijos", expresó Teresa García.

La familia Cacique García fue una de las nueve familias que este jueves reencontraron gracias a un programa de Casa Celaya que les ayuda con los trámites legales y permisos de visas.

"Fíjese ahora sí me voy a llenar, me voy a llenar de mis hijos", agregó García.

Hubo abuelitos que por primera vez conocieron a sus nietos y que después de 10 años pudieron abrazar a sus hijos.

"Estar con ellos todo el tiempo, ¡ay! yo no más la quiero abrazar y abrazar y que nunca se me vayan", dijeron Celia Aguirre y Leticia Cano.

"Muchos sentimientos encontrados. Muchas alegrias porque los recibimos hoy después de tanto tiempo que esperamos y por fin se llego el día", dijo Sandra Cano.

Mientras que esta madre estuvo 31 años sin ver a su hijo.

"Estaba muy contento, mucha emoción no sabes tantos años. No lo podía creer", comentó Nauro Pisado, quien no veía a su madre hace más de tres décadas.

No solo familias de Chicago se vieron beneficiadas de este programa, sino que también hubo familias que viajron de diferentes partes del país, incluyendo Ohio, Carolina del Norte y Florida para reencontrarse con sus seres queridos.

"Es una parte de poder contribuir a la comunidad. Obviamente estamos muy contentos", expresó Benjamín Ortega, presidente de Casa Celaya. "Y queremos que más personas se incriban, no es un esquema, es real sí funciona", agregó.

Para estas familias hoy pueden hablar físicamente y abrazarse después de tantos años solamente comunicándose por las redes sociales y a través llamadas de video conferencia.

Para más información sobre Casa Celaya, haz clic aquí.