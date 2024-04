Retiran del mercado algunas gafas para ver el eclipse solar; Esto es lo que debes saber

Nota del editor: la cobertura en vivo del eclipse desde el camino de la totalidad comienza se encuentra en elreproductor de arriba. Sintoniza la totalidad en vivo a partir de la 1:55 p.m.

Según los informes, se están retirando del mercado algunos pares de gafas para el eclipse solar total debido a un "posible problema de seguridad".

Según un informe de WHEC, afiliada de NBC en Rochester, Nueva York, las personas que compraron ciertas gafas para eclipse en Amazon pueden haber recibido un correo electrónico del minorista en línea diciendo que las gafas, de hecho, no son seguras para ver el eclipse y que la etiqueta del empaque de "Aprobado por AAS" es de hecho incorrecto.

"Estimado cliente de Amazon: Le escribimos para notificarle sobre un posible problema de seguridad con un producto que compró en Amazon.com", decía en parte el correo electrónico. "Producto afectado: Gafas Biniki Solar Eclipse Aprobadas por AAS 2024 - lentes CE e ISO certificados como seguros para la visualización directa del sol (6 paquetes). El producto mencionado anteriormente no estaba incluido en la lista de proveedores seguros de visores y filtros de eclipses solares de la Sociedad Astronómica Estadounidense y, por lo tanto, puede no ser seguro para ver un eclipse solar".

La nota continuaba sugiriendo que los clientes que compraron las gafas no las usaran para ver el eclipse solar del lunes.

Un portavoz de Amazon dijo a la estación de noticias en un comunicado que las notificaciones se realizaron "por extrema precaución".

"Monitoreamos continuamente nuestra tienda en busca de productos que no cumplan, y cuando descubrimos que un producto no fue detectado por nuestros controles proactivos, abordamos el problema de inmediato y refinamos nuestros controles", se lee en parte del comunicado. "Si los clientes tienen dudas sobre un artículo que compraron, los animamos a que se comuniquen directamente con nuestro servicio de atención al cliente para que podamos resolver cualquier pregunta que puedan tener. Lamentamos cualquier inconveniente que esto haya podido causar a nuestros clientes".

Varios minoristas locales del Medio Oeste también emitieron avisos sobre el retiro del mercado de gafas eclipse, señaló el diario Missourian.

"¡NO LO USE! Por favor revise sus lentes para eclipses solares", decía una publicación en Facebook de Fink's ALPS en Union, Missouri. La publicación de Facebook hacía referencia a gafas con número EN ISO 12312-1: 2022.

Se publicaron mensajes similares en Facebook de minoristas cercanos en Missouri, incluidos K & R Market en Marthasville y St. Clair Country Mart en St. Clair.

Según una publicación de Facebook del St. Clair Country Mart, las gafas para eclipses solares deben fabricarse en los Estados Unidos y tener la designación ISO adecuada de 12312-2.

Cómo saber si tus gafas de eclipse solar funcionan

Según el Planetario Adler, ver el eclipse solar sin las gafas adecuadas puede provocar daños oculares irreversibles en cuestión de segundos, ya que los ojos carecen de terminaciones nerviosas para registrar el dolor a medida que ocurre.

Es más, tus pupilas estarán más dilatadas a medida que se produzca el eclipse, lo que permitirá que entren en tus ojos más rayos dañinos que en un día soleado normal.

Las gafas de sol normales, incluso las muy oscuras, no son seguras para ver el eclipse.

Dado el peligro de daño ocular irreversible presente en caso de ver el eclipse sin protección, es fundamental asegurarse de que las gafas utilizadas para el eclipse solar no sean falsificadas.

Pero no existe una forma real de detectar gafas reales frente a gafas falsificadas con sólo mirarlas.

"Las gafas, si son falsificadas, pueden parecer buenas, porque tal vez sean lo suficientemente oscuras como para que parezca que puedes mirar el sol con seguridad. Pero lo que no sabes es si dejan pasar los rayos ultravioleta y luz infrarroja. Eso es lo que más me preocuparía", dijo Michelle Nichols, directora de observación pública del Planetario Adler.

Detectar productos reales versus falsos se vuelve aún más desafiante cuando las empresas promocionan afirmaciones de seguridad inexactas o no comprobadas.

"Simplemente tenga cuidado y no asuma simplemente porque dice que son gafas seguras, porque cualquiera puede escribir eso", dijo.

Si todavía te preguntas cómo saber si tus gafas te brindarán la protección adecuada, aquí tienes un truco, según los expertos:

"Cuando usas anteojos, no deberías poder ver nada", dijo a NBC Chicago la Dra. Nina Goyal, oftalmóloga del Centro Médico de la Universidad Rush. "Es una resina flexible con partículas de carbono infundidas, lo único que debes ver". Lo que se puede ver a través de ellos es el brillo naranja del sol. No use gafas de sol, no use gafas de sol en capas y no use vidrio ahumado".

Los expertos sugieren comprar gafas para eclipses solares a través de proveedores considerados "seguros" por la Sociedad Astronómica Estadounidense.

La lista de la sociedad ofrece enlaces a "proveedores seleccionados de visores y filtros solares que puede estar seguro de que son seguros cuando se usan correctamente".

"Estas incluyen empresas y organizaciones con las que los miembros del Grupo de Trabajo sobre Eclipse Solar de AAS han tenido buena experiencia, así como otras empresas y organizaciones que han demostrado, a nuestra satisfacción, que los productos que venden cumplen con los requisitos de seguridad de la norma ISO 12312-2", indica la lista.

La sociedad señala, sin embargo, que su lista no es exhaustiva y que las gafas que no figuran en el sitio aún podrían ser seguras. No recomiendan utilizar Amazon, eBay, Temu u otros mercados en línea para encontrar opciones de menor precio.

"Antes de comprar un visor o filtro solar en línea, le recomendamos que se asegure de que (1) el vendedor esté identificado en el sitio y (2) el vendedor figure en esta página", afirma la sociedad.

Estas son las conclusiones clave para encontrar gafas de eclipse legítimas:

Al comprar gafas para el eclipse, busque un fabricante aprobado en el sitio web de la Sociedad Astronómica y asegúrese de que las gafas tengan los números ISO 1-2-3-1-2-2 impresos en el interior.

Puede encontrar la lista de proveedores de visores y filtros solares seguros aquí .

. Si todavía tienes tus gafas del eclipse de 2017, es posible que puedas reutilizarlas. Pero eso es sólo si no están doblados, rotos o rayados.

Algunos museos y tiendas en el área de Chicago también ofrecen gafas y lentes para eclipse solar gratuitos hasta agotar existencias.

Filtros solares: Si quiere utilizar un telescopio, binoculares o cámara, no lo use sin protección incluso si tienes gafas seguras para eclipses. Consulte con el fabricante para obtener un filtro adecuado para conectar a su dispositivo.

Visor estenopeico: Esta es una forma sencilla y económica de ver indirectamente el eclipse. Simplemente tome dos hojas de papel blanco (lo mejor es cartulina) y haga un agujero en el medio de una hoja. De espaldas al sol, sujeta la sábana con el agujero sobre la otra sábana y ajústalas hasta que veas un punto de luz. ¡Ese es el sol! A medida que la luna viaja a través del sol, aparecerá una media luna.