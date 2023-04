Dos restaurantes de Chicago ganan lugares en la lista de reseñas “más interesantes” de Yelp

Es posible que las reseñas de restaurantes en línea no cuenten la historia completa de una comida o experiencia. Pero pueden ser útiles, y ciertamente pueden despertar la curiosidad de un cliente.

Ahí es donde entra en juego la lista de Yelp de las reseñas "más interesantes".

A principios de esta semana, el sitio reveló una colección de sus "reseñas más interesantes", presentando algunas de las más "divertidas, conmovedoras, dramáticas y útiles de la plataforma".

Según Yelp, son estas reseñas las que "destacan las formas creativas en que las personas usan Yelp para conectarse mejor con las empresas locales que hacen que nuestras comunidades se sientan más cercanas".

Y dentro de la colección seleccionada de solo 10 reseñas, que abarcan restaurantes de Brooklyn, Providence, Los Ángeles y Filadelfia, dos de ellas son de lugares en Chicago.

Una de las reseñas "interesantes" de Yelp se centra en la experiencia de un Yelper en Kuma's Corner en West Loop.

"No me gusta la comida estadounidense y no soy fanático del heavy metal", comienza la reseña, "pero las hamburguesas en este lugar son tan buenas que sacarías a tus audífonos solo para comer allí y disfrutar de su perfecto sabor".

"Dios mío", continúa, "creo que incluso comenzaré a escuchar heavy metal después de comer en este lugar y verme obligado a escucharlo. La pasé muy bien, me encantó este lugar. Si no eres una persona de hamburguesas estas hamburguesas son lo suficientemente buenas como para hacerte salir".

El gerente del restaurante respondió, llamándolo "La mejor reseña de la historia".

La segunda aparición de Chicago en la lista proviene de un crítico que comió en Pat's Pizzeria, ubicada en 628 S. Clark St.

En este caso, la reseña es una canción de tres versos escrita con la melodía del éxito de 2009 de Miley Cyrus, "Party in the USA".

"Así que levantamos las manos, no esperamos mucho, la barriga hambrienta está a raya", dice el coro. "Estoy asintiendo con la cabeza como, sí...Lamiendo mis labios como sí".

Vea la colección completa de reseñas "Más interesantes" de Yelp aquí.