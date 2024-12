Familia de Humboldt Park desesperada por encontrar a madre desaparecida hace casi un mes

Han pasado semanas desde que una madre de cuatro hijos en Humboldt Park se encuentra desaparecida, su familia creó un plan de búsqueda y salieron a las calles.

La angustia de Nayana fácilmente se puede apreciar en su semblante, ya que, aunque tiene la alegría de que va a ser mamá de gemelos a su corta edad de 19 años, cuenta con sentimientos encontrados, pues dice no ha podido encontrar a su madre desde hace casi un mes.

“Es muy preocupante porque no estoy acostumbrada a no hablar con mi mamá por tanto tiempo es desesperante porque no sé cuál es su condición", expresó Nayana Morales.

Ante esto ella y su hermana, hicieron un reporte de persona desaparecida a la policía de Chicago el primero de diciembre y a pesar de que ya han pasado 10 días la angustia crece más y más al no poderla encontrar.

“Mi mamá ha estado entrando y saliendo de las ciudades desde septiembre y ella normalmente está en contacto con nosotros consistentemente, pero dejó de estar en contacto con nosotros desde a mediados de noviembre”, dijo Morales.

También dicen que le han llamado a su teléfono celular un sin número de veces, pero se va directo a buzón.

Jessica Morales tiene 39 años, fue vista por última vez en la cuadra 1400 al Norte de Humboldt Park Drive el 16 de noviembre.

Ella mide 5 pies de altura, tiene ojos color café, cabello negro y pesa 115 libras.

Ante la desesperación de no haberla visto en semanas el día de hoy salieron a la calle a pegar fotografías en árboles y postes de Humboldt Park todo con la esperanza de volverla a ver pronto.

A la búsqueda además de familiares se unieron conocidos y amigos quienes aprovechan para mandarle un mensaje a Jessica. “Por favor llamar a tu hija, por favor, Jessica nosotros te ama a ti, mucho por favor”, dijo Maureen Lewis, una amiga de la familia.

Si alguien la reconoce o tiene información sobre ella se le pide comunicarse al: (815) 236-5153 también con la policía de Chicago.