Residentes de West Town piden la remoción de árboles caídos tras las fuertes tormentas del lunes

La tormenta sigue trayendo dolores de cabeza para residentes de Chicago ya que hay varias zonas donde los árboles caídos aún no han sido removidos.

La gente aún sigue esperando que la ciudad venga a limpiar varias áreas como en el vecindario de West Town donde prácticamente hay unas cuatro cuadras que aún cuenta con árboles derribados que, aunque ya fueron movidos de la calle, continúan en la acera.

Hay árboles caídos que están afectado el paso de los peatones y como han dicho vecinos del área, esto puede representar un peligro.

Desde el día de la tormenta, de acuerdo con el Departamento de Calles y Saneamiento de Chicago, se han recibido 5,584 llamadas de las cuales un poco más 3,000 han sido resueltas. Sin embargo, en la mañana de este jueves no se han visto las escuadrillas de la ciudad, por lo que la comunidad pide que vengan pronto.

"No han tenido la rapidez de venir a recoger todos los árboles porque los niños salen a jugar, los play ground están cerrados, no podemos salir a que se diviertan. No hay espacio para parquearse y los árboles encima de los carros por donde quiera que usted lo vea hay desastre por todo lado", comentó María Ariano, quien trabaja en el área.

Y aunque esta calle de West Town aún está lidiando con estas caídas de los árboles hay otras zonas en los alrededores de Chicago que no tienen electricidad. Según ComEd, unos 18,000 clientes continúan sin electricidad y esperan que esto pueda ser restaurado en los próximos días

Autoridades recuerdan que en Chicago te puedes comunicar al 311 para reportar cualquier daño, escombros, etc. Al registrarte, puedes seguir de cerca tu reporte para ver cuánto tiempo toma la ciudad en solucionar el problema.