“Rentas carísimas”, opinan algunos residentes en Chicago sobre el costo del alquiler

El precio promedio de alquiler de una vivienda en Chicago está cerca de los 2,000 dólares de acuerdo con reportes de empresas inmobiliarias. Cifra que genera preocupación para algunos residentes quienes lo califican como costoso y casi imposible de pagar.

El precio de renta promedio puede variar de acuerdo con las compañías inmobiliarias, sin embargo tanto Zillow como Apartments tienen cifras muy cercanas.

De acuerdo con un reporte de Zillow, en enero de 2024 el precio promedio de renta en Chicago es de $1,950 mensual. Unos $100 más en comparación con enero del año pasado.

Mientras que la compañía Apartments, ubica el precio de renta mensual en Chicago en $1,768 y según sus cálculos el precio se redujo un dólar con relación al mismo período en 2023.

Residentes de varias áreas de Chicago comentaron en la página de Facebook de Telemundo Chicago que los precios no sólo se han elevado con respecto a otros años, sino que también las propiedades y las zonas no han mejorado.

Varios usuarios coincidieron en que están muy caras las rentas en el área de Chicago.

Estas son algunas de las cientos de opiniones compartidas en Facebook luego de publicarse el artículo ¿Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Chicago?

“Si apenas alcanza para la renta”, escribió Dominga González.

“Estoy de acuerdo, ya están muy caras las rentas. Yo pagaba 1,800 y de un repelente (*) le subieron 400 más”, dijo Mary Guerrero Garcia.

“Yo vivo en Waukegan y las rentas están arriba de 1,000”, dijo Lorena Cuevas.

“Yo vivo por La Villita y recién los dueños nos aumentaron 100 dólares más de renta, en total pagamos 1,300”, escribió Ada Rosa. A lo que otra usuaria llamada Martha Phares le respondió “muy caro para el lugar que no es lo mejor”.

“Vivo en Gardfield Ridgw 58 y Harlem Chicago, pago $800, calefacción y gas de la estufa incluidos, muy económico en mi opinión; y a Dios gracias por este lugar, tengo acá como 6 años.

“Las rentas 1,350, si se tarda uno 100 dólares cada 6 meses, aumentan 100 dólares”, dijo María Centeno.

“Pues demasiado caras las rentas y no arreglan los apartamentos, están muy viejos y feos”, dijo Consuelo Ortega.

Los propietarios que alquilan opinan sobre los precios de renta

Los dueños de las propiedades que alquilan también expresaron sus razones por las que los precios de sus arriendos mensuales han tenido que aumentar.

“Muy caras todas las rentas, aquí en Cicero $1,500 de dos recámaras lo más barato (…) Soy dueño de casa y se batalla demasiado con los inquilinos. No cuidan nada. No toman en cuenta que como dueños de casa tenemos un día para pagar y si no pagamos, te cobran. Aparte los impuestos carísimos, la aseguranza carísima, el agua por las nubes”, comentó Lupe Dávila.

El agente de bienes raíces José Hernández comentó al respecto en Facebook: “Desafortunadamente todo ha subido; los impuestos, el mantenimiento de la propiedad y también los precios de compra-venta, así que si un nuevo propietario compra, pues tiene que subir las rentas para cubrir los gastos o se va a la quiebra. Así que es mejor ahorrar y comprar tu casa”.

CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE ALQUILER EN CHICAGO

Chicago, Elgin y Naperville en Illinois ocuparon la posición número siete entre las 15 mayores áreas metropolitanas de EEUU con más cambios de precio de alquiler. El incremento del precio de renta en el último año fue de 19.8%, según el estudio de Construction Coverage.

Un área del Medio Oeste ocupó el primer lugar de la lista de las mayores áreas metropolitanas con más incremento de precio, con un 27.1%, se trata de Indianápolis, Carmel y Anderson, en Indiana.

“A nivel metropolitano, el ritmo de los cambios en los alquileres puede ser aún más marcado. En los mercados de más rápido crecimiento, los inquilinos han visto crecer los alquileres en más de una cuarta parte en el último año, pero en un puñado de ciudades, los alquileres han disminuido año tras año”, según el reporte de Construction Coverage.

Para ver la lista completa de incremento de precios promedios de alquiler puede ir al siguiente enlace.