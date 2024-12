Remolcan autos en Chicago tras iniciar restricción de estacionamiento nocturno

Empieza esa época del año en que las restricciones de estacionamiento en invierno de Chicago entrarán en vigencia.

Después de darles un respiro a los conductores durante el fin de semana, la ciudad comenzó a aplicar su prohibición de estacionamiento nocturno en invierno temprano el lunes con más de 200 autos remolcados.

Hubo 244 autos remolcados a partir de las 3 a.m. del lunes por violar la prohibición de estacionamiento nocturno de la ciudad, según un portavoz del Departamento de Calles y Saneamiento.

El año pasado, 263 vehículos fueron remolcados el primer día de aplicación.

La prohibición de 3:00 am a 7:00 a.m. comenzó oficialmente el domingo, pero el departamento decidió no remolcar hasta el lunes debido al fin de semana festivo. En cambio, la ciudad dejó volantes de advertencia en los autos estacionados en las calles restringidas.

“Me levanté esta mañana, salí y no tenía carro. Me siento horrible, porque se llevaron mi carro y perdí mi día de trabajo”, dijo Amanda Phillips a Telemundo Chicago.

“Yo salí afuera a buscar mi carro y no estaba y entonces ella llamó al City Poundy a ver si estaba aquí, y estaba aquí diciendo que empezando hoy ya estaban haciendo eso”, comentó Fernando, otro residente afectado por la medida de la ciudad

Son dos corralones que estarán destinados para los vehículos, uno de ellos está ubicado en la cuadra 10301 al sur de la avenida Doty y el otro está ubicado en las cuadra 701 al norte de la calle Sacramento..

La prohibición de estacionamiento nocturno dura del 1 de diciembre al 1 de abril y se aplica independientemente de las nevadas.

Los infractores son remolcados y reciben una multa de al menos $235, que incluye una tarifa de remolque mínima de $150, una multa de $60 y una tarifa de almacenamiento de $25 por día. Los vehículos remolcados terminarán en un depósito ubicado en 10301 S. Doty Ave. o 701 N. Sacramento Ave.

La prohibición afecta a aproximadamente 107 millas de calles principales de toda la ciudad.

Para verificar si un automóvil fue remolcado, visite chicagoshovels.org o llame al 311.