¡Estás invitado! Regresa la segunda Feria Anual de Empleo de estos festivales en Chicago

La segunda Feria Anual de Empleo del Festival "Lollapalooza" & "Sueños", un evento de reclutamiento que destacará las oportunidades de trabajo de nivel inicial en los festivales, se llevará a cabo próximamente para los habitantes de Chicago.

La Feria de Empleo del Festival Lollapalooza & Sueños está dirigida a estudiantes inscritos en Colegios Comunitarios de Chicago.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Más del 25% de los asistentes a la feria de empleo inaugural del Festival Lollapalooza & Sueños 2022 fueron contratados durante el evento mientras el otro 21% había iniciado el proceso de solicitud con los proveedores durante el evento.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO?

La feria se llevará a cabo el miércoles 8 de marzo de 3:00 a 7:00 p.m. en Malcolm X College.

¿QUIÉNES FORMARÁN PARTE?

Los oradores destacados incluyen al presidente de Live Nation Urban, Shawn Gee que tendrá una aparación a las 3:00 p.m., mientras la poeta y vocalista Jamila Woods a las 4:15 p.m. y el rapero, activista y productor de festivales, Vic Mensa que se presentará a las 6:00 p.m.

Esta semana saldrá a la venta las entradas anticipadas para el festival de música Sueños que se llevará a cabo el fin de semana de Memorial Day en Chicago.

Asimismo, contarán con proveedores de varios departamentos del festival Lollapalooza y Sueños, junto con agencias de contratación y gestión de talentos, servicios culinarios y de hospitalidad, organizaciones locales de arte y cultura, sindicatos y mucho más.

Los asistentes también están invitados a asistir a talleres que incluyen "Party with a Purpose": Festival Organizing & Activism and Resume Writing & Pitching for Entertainment en los siguientes horarios: 3:45 p.m. a 4:15 p.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m.

DETALLES DE ESTACIONAMIENTO

Los vehículos pueden acceder al estacionamiento de la universidad desde Jackson Boulevard, Wolcott Street o Wood Street.

Deberá tomar un boleto de estacionamiento para ingresar y utilizar un boleto validado para salir.

Los boletos se pueden validar dentro del edificio del primer piso ubicado en el puesto de seguridad principal.

Llegó el momento que muchos fanáticos del género de reggaetón y de música regional mexicana en Chicago andaban esperando.