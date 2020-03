Realizan audiencias de emergencia para liberación de detenidos vulnerables

Las audiencias de emergencia para fianzas están programadas para varios detenidos del condado de Cook este martes en respuesta a la crisis COVID-19.

El juez Leroy K. Martin, Jr. presidirá las audiencias para los detenidos en siete categorías después de una petición presentada por un grupo de defensores públicos para su liberación.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, instó a Martin a asegurarse de que cada decisión "se ejerza con cuidado" y que los exámenes de salud pública "sean parte de cualquier decisión de liberación".

"Nadie debería ser encarcelado si no es un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad, y nunca simplemente porque no pueden pagar la fianza en efectivo", escribió en un correo electrónico.

Los defensores públicos del condado de Cook solicitaron la liberación de "personas vulnerables" detenidas en la cárcel del condado de Cook para "proteger su salud" durante la pandemia de coronavirus.

Entre los detenidos que los defensores públicos sugirieron para su liberación se encuentran personas mayores o con condiciones de salud subyacentes, que se consideran con un mayor riesgo de COVID-19, cualquier mujer embarazada, las que están en prisión por delitos menores, las que están en prisión por delitos graves que son probables o no violentos, aquellos que podrían estar en libertad bajo fianza pero no pueden permitírselo, aquellos confinados por una orden de arresto o violación de libertad condicional pero que no cometieron un delito violento, y aquellos que cumplen sentencias que son elegibles para la liberación.

Los líderes religiosos de toda la ciudad han hecho llamados similares para la liberación de los detenidos.

La oficina del Sheriff del Condado de Cook anunció el domingo que un oficial correccional en la cárcel dio positivo por coronavirus. Y dos detenidos también dieron positivo el lunes.