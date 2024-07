Reacciones tras las imágenes del asesinato de Sonya Massey en Springfield

Estas son las imágenes en las que un agente del alguacil del condado de Sangamon le disparó mortalmente a Sonya Massey, una mujer negra de 36 años en su hogar, luego de que hiciera una llamada al 9-1-1 buscando ayuda por un posible intruso.

La única vez que volveré a ver a mi bebé será cuando deje este mundo… y no quiero que nadie más en los Estados Unidos se una a este grupo”, dijo James Wilburn, el padre de Sonya Massey.

El disparo se produjo mientras ella estaba en su cocina durante lo que parece ser un momento de tensión sobre una olla de agua hirviendo que Massey tenía en sus manos.

“Te reprendo en el nombre de Jesús…te reprendo”, se escucha decir a Massey a lo que el oficial respondió, “Será mejor que no, te juro que te dispararé en la cara”, dijo el ahora ex oficial Grayson.

“Estaba lidiando con algunos problemas, necesitaba ayuda, no necesitaba una bala en la cara”, dijo Benjamin Crump, abogado de derechos civiles, contratado por la familia de Sonya Massey.

Su nombre ahora hace echó al de George Floyd y Breonna Taylor quienes también perdieron la vida en las manos de autoridades. Por lo que hoy en Chicago también se manifestaron activistas pidiendo justicia.

“No hay entrenamiento para la gente que tiene discapacidades, no hay entrenamiento para la gente, tu sabes, se ponen nerviosos porque ya no podemos confiar en la policía. No podemos confiar en ellos. Es lógico que nos vamos a poner nerviosos. Ella fue la que hizo la llamada. No era justo lo que le pasó a Sonya”, dijo Angelic Salgado, manifestante en apoyo a Sonya Massey.

Por medio de un comunicado, John C. Milhiser, abogado del condado de Sangamon declaró lo siguiente:

“Mis oraciones están con la familia de Sonya Massey y felicitó a la Policía Estatal de Illinois por llevar a cabo una investigación acelerada sobre su trágica muerte. La Fiscalía del Estado se dedicará a buscar justicia a través del procesamiento de este caso”.

El ex oficial del alguacil, Sean Grayson ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado y se presentara en corte nuevamente el proximo 26 de agosto.