“No debieron dejarnos con tanta agonía”: familia de Albany Park critica la policía por no informarles de la muerte de su padre

CHICAGO - Una familia de Albany Park recibió la triste confirmación de que su patriarca, Héctor Franco Tello, fue encontrado sin vida en el río Chicago el viernes pasado. Sin embargo, seres queridos afirmaron que no fue la policía quien les dio la noticia.

“En estos momentos me siento muy triste porque he encontrado a mi esposo. Me hubiese gustado encontrarlo vivo, pero desgraciadamente no es así”, expresó Gabriela Massiel, esposa de Héctor Franco Tello.

Franco Tello había sido visto por última vez el 9 de marzo dejando su auto en frente al edificio de dormitorios de North Park University localizado en Spaulding Ave. y Argyle St., al norte de Chicago.

Según había indicado la policía, Franco Tello había dejado sus llaves de la casa, billetera e identificación personal dentro del vehículo ese día.

Fueron 18 días de intensa búsqueda, sin embargo, una llamada hecha por la concejal Roxana Rodríguez cambió el rumbo de las cosas.

“Gracias a una llamada que me hizo la concejal el día de ayer (viernes), dijo que había un cuerpo por donde yo vivo, me dijo que era el cuerpo de un hombre”, comentó Massiel.

Tras la noticia, la familia afirmó que comenzó a llamar a las autoridades para pedir información. Según la familia, al no recibir respuesta, decidieron ir hasta la Oficina del Médico Forense donde confirmaron su identidad.

“(Me siento) terrible, destrozada. Nunca pensé que esto nos iba a pasar. Yo tenía mucha fe de que lo íbamos a encontrar (vivo)”, dijo Diana Franco, hija mayor de Franco Tello.

A pesar de encontrar de su ser querido, esta familia comentó que aún tiene muchas preguntas por lo que les envió un mensaje a las autoridades.

“Yo creo que mi marido se debía respeto para haber sido encontrado en el momento. No debieron dejarnos en tanta agonía. Mi hija pequeña, noche tras noche, pedía por su papá. Gracias a Dios como sea ya lo encontramos. Pero que no sean de corazón duro”, expresó Massiel.

Hasta el momento, el médico forense no ha revelado la causa de muerte del señor Franco Tello.

Por lo pronto, la familia espera recibir el cuerpo de Franco Tello para poder darle el último adiós.