Qué se sabe del tiroteo que ocurrió durante un partido de los White Sox en casa

CHICAGO - Este lunes autoridades reaccionaron ante el incidente ocurrido el viernes durante un partido de los White Sox en donde dos mujeres sufrieron heridas de bala.

Y es que ya han pasado casi tres días desde que las dos mujeres resultaron baleadas dentro del Guaranteed Rate Field. Hasta el momento, los detalles proporcionados han sido pocos, la gran pregunta sigue siendo de dónde provino o provinieron las balas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“Coming from outside is something that we've almost completely dispelled, but we're still looking at every avenue that is still under investigation. Something from some from inside. It could’ve happened that way. But we're looking at every avenue exploring every lead and everything that we get”

"Que [los disparos] vinieran del exterior es algo que hemos descartado casi por completo, pero todavía estamos analizando todas las vías que aún están bajo investigación...vendría de alguien del interior. Podría haber sucedido de esa manera. Pero estamos analizando todas las vías, explorando cada pista y todo lo que obtengamos," indicó Fred Waller, superintendente interino de la policía de Chicago.

Pese a lo sucedido, el juego de los White Sox se llevó a cabo en su totalidad y solo se canceló un concierto que estaba pautado para después del juego debido a problemas técnicos.

"El juego continuó porque inicialmente nadie sabía que alguien había recibido un disparo. No tuvimos ninguna señal, nadie disparó, ningún arma disparó. Nada de eso. Así que no supimos que le habían disparado hasta que los paramédicos nos dieron la información de que le habían disparado," explicó Waller.

El club compartió un video de seguridad en el que se ven a varias personas en las gradas pidiendo ayuda mientras que el resto de la multitud parece no haberse percatado de lo sucedido, por lo que también se le preguntó a las autoridades de por qué no se detuvo el juego.

"Bueno, en un momento dado, se solicitó como medida de precaución, pero no teníamos información sobre el tirador activo, ni señales de disparo, por ejemplo, de un arma. Así que no teníamos toda la información, así que mientras reuníamos más información, el juego continuó y luego, muy rápidamente, terminó," sostuvo Waller.

Sin embargo, la doctora que asistió a una de las víctimas el día del incidente comentó que "terminamos de vendar la pierna de la paciente. Ella estaba bien, en ese momento estaba estable. La seguridad de los White Sox... todos aparecieron y entonces encontré al jefe de seguridad y le dije aquí está la bala, esto es lo que pasó, aquí es donde están todos y eso fue todo,” dijo la Dra. Farnan, medicina interna en la Universidad de Chicago.

La Dra. Farnan agregó que la paciente tenía una herida de bala muy evidente que entró por el muslo derecho y salió por la pantorrilla.

Por su parte, el alcalde Brandon Johnson comentó sobre la balacera durante una conferencia de prensa.

"Bueno, según tengo entendido, no había una indicación clara de dónde vino realmente el disparo," comentó Johnson.

Por medio de un comunicado, Los White Sox indicaron lo siguiente respecto a las acciones de las autoridades.

“Estuvieron en el lugar y hablaron con nuestra seguridad a medida que avanzaba el juego. Son quienes toman las decisiones finales si consideran que la seguridad pública está en riesgo.”

De acuerdo con la autoridades y oficiales locales, esta investigación aún sigue activa y darán a conocer nuevos detalles o nueva información que arroje la investigación.

Dos personas resultaron heridas por disparos mientras asistían a un partido de los Chicago White Sox en el Guaranteed Rate Field el viernes por la noche, con nuevos detalles emergiendo lentamente sobre el incidente.