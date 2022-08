Qué hacer en Chicago: festivales, conciertos y eventos este fin semana

Este fin de semana habrá muchos eventos y conciertos alrededor de Chicago, incluyendo el Air and Water Show, Ruido Fest en el Union Park y el concierto de Bad Bunny el sábado en Soldier Field.

La Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de Chicago (OEMC, por sus siglas en inglés) recomienda a los residentes, espectadores y automovilistas a estar al tanto de los cierres de calles, cambios en el tráfico, así como estar pendiente a sus alrededores.

Para todos los eventos de este fin de semana, la ciudad de Chicago realizará despliegues en toda la ciudad para garantizar la seguridad del público, según OEMC. Mientras que OEMC afirmó que estará monitoreando todos los eventos, las condiciones del tiempo y activará su Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar recursos.

Por su parte, los asistentes de control de tráfico estarán disponibles en eventos selectos en toda la ciudad para dirigir el flujo y los impactos del aumento del tráfico.

Aparte de los planes de seguridad, OEMC insta al público de reportar cualquier actividad sospechosa al personal de seguridad en el evento que acuda o llamar al 911.

CHICAGO AIR AND WATER SHOW

El evento es gratis y se lleva a cabo desde la 10 a.m. a 2 p.m. el sábado y domingo frente al Lago Michigan desde la avenida Fullerton hasta Oak Street.

Este año el espectáculo contará con la participación de la flota de aviones del U.S. Navy Blue Angels, y el escuadrón de paracaídistas del Ejército de los Estados Unidos, los Golden Knights.

RUIDO FEST EN UNION PARK

Fecha: viernes, 19 de agosto, 2:45 a 10 p. m., sábado y domingo de 12:45 a 10 p.m.

RED HOT CHILI PEPPERS EN SOLDIER FIELD

Fecha: viernes, 19 de agosto, 6:30 p.m.

El estacionamiento abre a las 3 p.m. y las puertas del estadio a las 5 p.m.

Red Hot Chili Peppers estarán acompañados por invitados especiales como The Strokes y Thundercat.

RIBFEST EN LINCOLN SQUARE

Fecha: viernes, 19 de agosto, de 5 a 10 p.m.,sábado y domingo de 12 a 10p.m.

El festival de comida BBQ se celebra sobre la Lincoln Avenue entre Irving Park Road y Berteau Ave.

BAD BUNNY EN SOLDIER FIELD

Fecha: sábado 20 de agosto a las 6:30 p.m.

El estacionamiento abre a las 3 p.m. y las puertas del estadio a las 5 p.m.

KENDRICK LAMAR EN UNITED CENTER

Fecha: viernes, 19 de agosto a las 7:30 p.m.

La puertas abren a las 6 p.m.

DURAN DURAN EN UNITED CENTER

Fecha: sábado, 20 de agosto a las 7 p.m.

La puertas abren a las 5:30 p.m.

FESTIVAL DE ARTE EN GLENWOOD AVE.

Fecha: viernes 19 de agosto, de 6 a 10 p. m., sábado de 11 a. m. a 10 p. m. y domingo de 11 a. m. a 7 p. m.

Dirección: 6900 N. Glenwood

RECOMENDACIONES SANITARIAS: VIRUELA DEL MONO Y COVID-19

El Departamento de Salud Pública de Chicago alienta a cualquier persona con síntomas de la viruela del mono (MPV) a consultar a un proveedor de atención médica para hacerse la prueba; si no tienes acceso a un proveedor, puedes llamar al 312-746-4835 o visitar findhealthcarecenter.hrsa.gov para encontrar un centro más cercano.

Aunque existe una vacuna para quienes corren mayor riesgo, los suministros en este momento son limitados. Si experimentas algún síntoma, evita el contacto cercano con otras personas, tener sexo, y evita ir a bares, gimnasios, clubes y otros eventos. No compartas artículos personales y lávate las manos y limpia las superficies compartidas regularmente. Para más información pulsa aquí.

También instan enfáticamente a todos a mantenerse actualizados sobre las vacunas contra el COVID-19, incluidos todos los refuerzos recomendados. Si no está vacunado, use una máscara, evite las áreas concurridas del festival y manténgase al menos a seis pies de distancia de otros grupos. No asista si tiene síntomas de COVID-19 o dio positivo por COVID-19 5 días antes, incluso si está vacunado.