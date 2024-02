Un proyecto de ley recientemente presentado en Illinois podría convertir al estado en el más reciente en la nación de legalizar el llamado "derecho a morir".

La legislación propuesta, SB3499, crearía opciones al final de la vida para la Ley de Pacientes Terminales en Illinois.

Según el proyecto de ley, que se presentó la semana pasada, un paciente calificado con una enfermedad terminal podría solicitar que un médico le recete "un medicamento que le ayude a morir y que le permita terminar con su vida de manera pacífica", según dice la legislación.

Los requisitos incluirían que un paciente tenga que hacer dos solicitudes verbales a un médico calificado con cinco días de diferencia entre sí, junto con una solicitud por escrito. De acuerdo con el proyecto de ley, dichas solicitudes sólo pueden ser realizadas por el paciente, no por un sustituto que toma decisiones ni tampoco por un apoderado de atención médica.

Los pacientes necesitarán ser informados sobre otras opciones más allá de los medicamentos "para el final de la vida", como cuidados de hospicio y cuidados paliativos, y no se requerirá que ningún profesional de la salud participe en los "cuidados de ayuda para morir".

También habría una serie de requisitos para que un paciente sea considerado elegible para la receta, incluyendo tener 18 años o más, ser residente de Illinois con un diagnóstico terminal y un pronóstico de seis meses o menos de vida, y lo que un médico considera la capacidad mental para tomar tal decisión.

El proyecto de ley fue presentado el viernes por la líder adjunta de la mayoría del Senado, Linda Holmes.

"Los residentes de Illinois con enfermedades terminales deberían poder optar por una muerte suave con ayuda médica y deberían tener el derecho legal de tomar esta decisión personal en consulta con sus médicos y seres queridos", dijo Holmes en un comunicado. "Estoy orgullosa de patrocinar el proyecto de ley y espero que todos mis colegas se unan a mí para apoyar esta legislación compasiva".

La legislación ha sido elogiada por varios grupos de defensa, incluida la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

"Los habitantes de Illinois con enfermedades terminales y los grupos de defensa elogiaron a los legisladores por presentar el viernes una legislación compasiva que permitiría a los adultos con enfermedades terminales y mentalmente capaces tener la opción de obtener medicamentos recetados para poner fin pacíficamente a un sufrimiento insoportable", dijo la ACLU en un comunicado. "Los residentes de Illinois que apoyan la Ley de Opciones para el Fin de la Vida para Pacientes Terminales instan a la Legislatura a aprobarla durante la sesión de primavera de 2024".

Si se aprueba, Illinois se convertiría en el undécimo estado con "derecho a morir" en los Estados Unidos, pues otros 10 ya cuentan con una legislación similar. Esos estados incluyen California, Colorado, Hawái, Maine, Montana, Nuevo México, Nueva Jersey, Oregón, Vermont y Washington, así como Washington, D.C.

"He hecho todo lo que he podido para curar mi cáncer, incluidos múltiples ciclos de quimioterapia, pero la conclusión es que ya me estoy muriendo", dijo Deb Robertson, residente de Lombard y trabajadora social jubilada con carcinoma neuroendocrina en etapa cuatro, una enfermedad incurable de alto grado, un cáncer extremadamente raro y agresivo, dijo a la ACLU. “Si tuviera la opción de recibir ayuda médica para morir aquí en Illinois, significaría que podría tomar una decisión por mí misma sobre cuándo es el momento de partir. Me permitiría morir en paz. Permitiría a mi esposa y a mi familia decir adiós y saber que está bien dejarlo ir”.

Grupos como la Arquidiócesis de Chicago han expresado su oposición a lo que llaman "suicidio asistido". Grupos de defensa de la discapacidad como Access Living también criticaron la legislación, diciendo que podría afectar desproporcionadamente a las personas con discapacidad.

"El suicidio asistido sólo permitirá una mayor discriminación sanitaria contra las personas con discapacidades y otras minorías", afirmó el grupo. "Nuestro sistema de salud tiene demasiadas filtraciones como para asumir que las personas que NO son médicos no instarán al suicidio asistido a las personas con discapacidades. En cambio, lo que nosotros, las personas con discapacidades, necesitamos son servicios que salven vidas y apoyo para mejorar nuestra capacidad de manejar el dolor y nuestra capacidad de ser parte de nuestras comunidades".