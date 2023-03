Exigen acción y respuestas por casos recientes de mujeres desaparecidas en La Villita

CHICAGO – Activistas y residentes de La Villita se manifestaron este miércoles afuera de la subestación de la policía de Chicago del Área 4 para expresar sus preocupaciones por las recientes desapariciones de mujeres en su comunidad.

El caso más reciente es el de Azreya Lomelí, una adolescente de 15 años. “Por favor que recen por hija que la encontremos bien a mi hija”, dijo Sofía Diepa, abuela de Lomelí. “La última vez que yo hable con mi nieta fue hace como dos semanas”, agregó.

Tanto activistas y familiares de mujeres desaparecidas piden mayor acción a las autoridades.

“A lo que nos habían indicado estaba en un centro de salud mental en Monee, Illinois y ahí fue donde se escapó nos dijeron que la estaban maltratando donde el punto donde ella tuvo que irse de ahí”, comentó Baltazar Enríquez, del Concejo Comunitario de La Villita.

La preocupación ha aumentado debido a los recientes casos de mujeres desaparecidas en La Villita, dos de ellas fueron encontradas sin vida: Rosa Chacón y Reyna Cristina Ical Seb.

“Así mismo nos dijeron con el caso de Rosa Chacón de que no nos preocupáramos que no exagerara yo en la media, pero no estuve exagerando, estuve diciendo de que había una preocupación y salió siendo cierto. Apareció en un callejón asesinada”, expresó Enríquez.

También acudieron otras personas quienes aseguran que han sufrido casos similares. “Yo vengo a qui a buscar a mi prima Angélica Vásquez, ella lleva ya 8 años desaparecida y me duele mucho que no la pueda ver por tantos años”, indicó Esther Castañeda, quien aseguró que no se sabe del paradero de su prima.



“Desde el otro día que se perdió nosotros estábamos buscándola para arriba para abajo, queremos justicia”, expresó Elizabeth, hermana de Rosa Chacón.

Después de la manifestación los activistas entraron a hablar con la policía y aseguraron que tuvieron confirmación de la policía para una reunión a finales del mes.

“Nos dijo que no tenían ninguna señal de peligro, de que hayan sido violadas o torturadas, que simplemente se mira que los homicidios hay pistas que ellos están siguiendo y que polivalente van a tener algo muy pronto, y que de Rosa están esperando los resultados del forense”, compartió Enríquez.

Telemundo Chicago se comunicó con la policía para más información sobre estos casos. Sin embargo, hasta el momento no nos han contestado.

Por su parte, la familia de Lomelí comentó que está ofreciendo una recompensa de $1,000 a quien les brinde información que pueda ayudarlos a encontrarla. De tener alguna pista, puede llamar al 630-877-8388.