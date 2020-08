Pritzker aclara que uso de cubreboca en IL es obligatorio para estar en espacios abiertos

La orden de uso obligatorio de cubrebocas en Illinois aplica "incluso afuera" dijo el gobernador J.B. Pritzker para enfatizar que los residentes del estado deben portar cobertores faciales cuando transitan por las calles.

"Incluso afuera. Si estás afuera caminando y no puedes mantener la distancia social, lo cual por cierto es lo más típico en las calles concurridas de la ciudad de Chicago, no puedes mantener la distancia social y no usar una máscara, simplemente no puedes", dijo Pritzker.

Pritkzer señaló que el mandato de uso de cubrebocas en todo el estado no solo se aplica a los espacios públicos en interiores y añadió que las preocupaciones al aire libre también son importantes incluso en las zonas rurales del estado.

El martes, el Comité Conjunto de Reglas Administrativas votó para mantener las nuevas medidas propuestas por Pritzker y el Departamento de Salud Pública del estado, dando a los departamentos de salud locales y agencias de aplicación de la ley herramientas adicionales para hacer cumplir el mandato de uso de cubrebocas.

Según las disposiciones de las nuevas reglas, las empresas, escuelas e instalaciones de cuidado infantil podrían enfrentar multas de hasta $2,500 por negarse a cumplir con los mandatos estatales.

“La regla permite un nivel modesto de aplicación similar al que ya tienen muchos otros estados”, dijo Pritzker durante el fin de semana tras indicar que varias regiones de Illinois están reportando aumentos en sus tasas de positividad.