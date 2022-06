Primarias en Illinois: abren sitios de votación anticipada en los 50 distritos de Chicago

La Junta Electoral de Chicago anunció que la votación anticipada comenzará este lunes 13 de junio en los 50 distritos y se extenderá hasta el 28 de junio, día de las elecciones primarias en Illinois.

Los sitios estarán abiertos de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábados de 9 a.m. a 5p.m. y domingo de 10 a.m. a 4 p.m. y el día de las elecciones de 6 a.m. a 7 p.m.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Residentes de Chicago elegibles para votar podrán emitir su voto en cualquier sitio de votación anticipada, sin importar dónde viva dentro de Chicago. Para votar se necesitan dos formas de identificación, una de las cuales muestre la dirección actual del votante, para registrarse por primera vez o para presentar un cambio de nombre o una actualización de dirección.

Direcciones de los 50 sitios de votación anticipada en Chicago:

Distrito 1 - Edificio Goldblatts, 1615 W. Chicago Ave.

Distrito 2 - Near North Branch, 310 W. Division St.

Distrito 3 - Fuller Park, 331 W. 45th St.

Distrito 4 - Centro Dr. Martin Luther King, 4314 S. Cottage Gr.

Distrito 5 - Jackson Park, 6401 S. Stony Island Ave.

Distrito 6 - Biblioteca Whitney Young, 415 E. 79 St. Chicago

Distrito 7 - Trumbull Park, 2400 E. 105th St.

Distrito 8 - Colegio Olive Harvey, 10001 S. Woodlawn Ave.

Distrito 9 - Palmer Park, 201 E. 111th St.

Distrito 10 - Biblioteca Vodak del lado este, 3710 E. 106th St.

Distrito 11 – Parque McGuane, 2901 S. Poplar Ave.

Distrito 12 - Sucursal de McKinley Park, 1915 W. 35th St.

Distrito 13 - Westlawn Park, 4233 W. 65th St.

Distrito 14 - Sucursal de Archer Heights, 5055 S. Archer Ave.

Distrito 15 - Parque Gage, 2411 W. 55th St.

Distrito 16 - Parque Lindblom, 6054 S. Damen Ave.

Distrito 17 - Biblioteca Thurgood Marshall, 7506 S. Racine Ave.

Distrito 18 - Sucursal de la biblioteca de Wrightwood Ashburn, 8530 S. Kedzie Ave.

Distrito 19 - Parque Mt Greenwood, 3721 W. 111th St.

Distrito 20 - Biblioteca Bessie Coleman, 731 E. 63rd St.

Distrito 21 - Foster Park, 1440 W. 84th St.

Distrito 22 - Biblioteca Toman, 2708 S. Pulaski Rd.

Distrito 23 - Biblioteca Sucursal de Clearing, 6423 W. 63rd Pl.

Distrito 24 - Parroquia católica de St. Agatha, 3151 W. Douglas Bv.

Distrito 25 - Biblioteca de Chinatown, 2100 S. Wentworth Ave.

Distrito 26 - Biblioteca Humboldt Park, 1605 N. Troy St.

Distrito 27 - Union Park Field House, 1501 W. Randolph St.

Distrito 28 - Centro de aprendizaje del lado oeste, 4624 W. Madison St.

Distrito 29 - Amundsen Park, 6200 W. Bloomingdale Ave.

Distrito 30 - Kilbourn Park, 3501 N. Kilbourn Ave.

Distrito 31 - Biblioteca Portage Cragin, 5108 W. Belmont Ave.

Distrito 32 - Biblioteca Bucktown-Wicker Pk, 1701 N. Milwaukee Ave.

Distrito 33 - Edificio de la Congregación de la Resurrección, 3633 N. California Ave.

Distrito 34 - Biblioteca West Pullman, 830 W. 119th St.

35th Ward - Northeastern Il University El Centro, 3390 N. Avondale Ave.

Distrito 36 - Biblioteca West Belmont, 3104 N. Narragansett Ave.

Distrito 37 - Biblioteca de West Chicago, 4856 W. Chicago Ave.

Distrito 38 - Parque Hiawatha, 8029 W. Forest Preserve Dr.

Distrito 39 - North Park Village, 5801 N. Pulaski Rd.

Distrito 40 - Biblioteca Budlong Woods, 5630 N. Lincoln Ave.

Distrito 41 - Biblioteca Roden, 6083 N. Northwest Hw.

Distrito 42 - Parque Maggie Daley, 337 E. Randolph St.

Distrito 43 - Biblioteca Lincoln Pk Br, 1150 W. Fullerton Ave.

Distrito 44 - Biblioteca Merlo, 644 W. Belmont Ave.

Distrito 45 - Biblioteca Independence, 4024 N. Elston Ave.

Distrito 46 - Universidad Truman, 1145 W. Wilson Ave.

Distrito 47 - Welles Park, 2333 W. Sunnyside Ave.

Distrito 48 - Armería de Broadway, 5917 N. Broadway

Distrito 49 - Parque Willye B White, 1610 W. Howard St.

Distrito 50 - Warren Park, 6601 N. Western Ave.

PULSA AQUÍ: Para más información sobre la votación anticipada en Chicago.

Cómo registrarse para votar en Illinois

¿Ya estás registrado para votar en Illinois? Si no estás seguro, puedes verificar aquí ingresando tu nombre, dirección y fecha de nacimiento.

Si aún no estás registrado, ¡todavía tienes tiempo! Puedes registrarte en línea aquí hasta el 12 de junio a 11:59 p.m.

Para registrarse y votar en Illinois, debes ser ciudadano estadounidense, tener 18 años antes de la fecha de las elecciones generales del 8 de noviembre y no estar cumpliendo una sentencia en una institución penal debido a una condena penal.

Si bien no se requiere una identificación con foto emitida por el gobierno para votar conforme a la ley de Illinois, puede ser útil traer una en caso de que surja alguna duda sobre su registro o su dirección.

Es importante recordar que, legalmente, no necesita ningún tipo de identificación para emitir su voto en Illinois, a menos de que se haya registrado por primera vez o haya hecho un cambió en su registración.

También puedes aprovechar y registarte al votar por adelantado en persona en cualquier lugar de votación anticipada de tu jurisdicción.

Para hacerlo, debes traer dos formas de identificación, una con su dirección actual (como una factura de servicios públicos) y estar preparado para emitir su voto al mismo tiempo.

Si te mudaste o cambiaste de dirección desde la última vez que votaste, también puedes usar el registro del período de gracia para actualizar tu registro con tu dirección actual.