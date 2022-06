Primarias en Illinois 2022: Cómo encontrar al representante de mi distrito

ILLINOIS- Cada 10 años, el Censo de los Estados Unidos brinda una nueva cuenta de dónde viven los residentes en el país y, como resultado, se revisan o se crean nuevos mapas distritales.

Los nuevos mapas del Congreso en Illinois dejaron algunos distritos relativamente intactos, pero varios miembros del Congreso ahora se enfrentan entre sí en las elecciones primarias del 28 de junio y varios legisladores se postulan para representar nuevas áreas.

¿Cómo saber en cuál distrito resides?

Hay algunas herramientas diferentes que puede usar para ayudar.

Para empezar, puede usar esta herramienta de NBC 5 y Telemundo, que le permite ingresar su dirección y averiguar qué contiendas estarán en su boleta electoral en junio, incluida en qué contienda del Congreso votará:

La Cámara de Representantes también tiene su propia herramienta, que permite a los electores ingresar sus códigos postales para averiguar en qué carrera del Congreso votarán.

Si más de una miembro del Congreso representa a su comunidad, luego puede ingresar tu dirección para brindar información más exacta.

¿Qué aparecerá en la boleta electoral?

Para saber por quién puede votar en muchas de las principales contiendas (para gobernador, congreso y en la legislatura estatal), ingrese su dirección a continuación:

