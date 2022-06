Guía para votantes: elecciones primarias de Illinois 2022

Encuentra aquí algunos recursos que te ayudarán a prepararte para las primarias del 28 de junio en Illinois e información sobre candidatos, puestos por los que tendrás que elegir y centros de votación.

Cuándo son las elecciones primarias en Illinois

Este año, las primarias son el 28 de junio, más tarde de lo habitual.

Históricamente, las elecciones primarias de Illinois se llevan a cabo en marzo. Pero en 2021, los legisladores durante la Asamblea General de Illinois en 2021 aprobaron el Proyecto de Ley del Senado 825, que cambió las primarias al 28 de junio.

En la boleta primaria, además de las medidas y contiendas locales, habrá candidatos republicanos y demócratas para gobernador.

Los ganadores de las elecciones primarias de Illinois 2022 aparecerán en la boleta electoral como los candidatos del partido para las elecciones generales del 8 de noviembre.

Cómo registrarse para votar en Illinois

¿Ya estás registrado para votar en Illinois? Si aún no sabes, puedes verificar aquí ingresando tu nombre, dirección y fecha de nacimiento.

Para registrarse y votar en Illinois, debes ser ciudadano estadounidense, tener 18 años antes de la fecha de las elecciones generales del 8 de noviembre y no estar cumpliendo una sentencia en una institución penal debido a una condena.

Si bien no se requiere una identificación con foto emitida por el gobierno para votar conforme a la ley de Illinois, puede ser útil traer una en caso de que surja alguna duda sobre tu registro o tu dirección.

Es importante recordar que, legalmente, no necesita ningún tipo de identificación para emitir su voto en Illinois, a menos de que se haya registrado por primera vez o haya hecho un cambió en su registración.

También puedes aprovechar y registarte al votar por adelantado en persona en cualquier lugar de votación anticipada de tu jurisdicción hasta el 27 de junio, o el mismo día de las elecciones en el sitio de votación que te corresponde.

Para hacerlo, debes traer dos formas de identificación, una con tu dirección actual (como una factura de servicios públicos) y estar preparado para emitir tu voto al mismo tiempo.

Si te mudaste o cambiaste de dirección desde la última vez que votaste, también puedes usar el registro del período de gracia para actualizar tu registro con tu dirección actual.

Encuentra aquí, una lista completa con sitios de votación anticipada en donde también puedes registrarte para votar.

Cómo votar en Illinois

Hay tres formas de votar en Illinois, a continuación, te explicamos cómo:

Puedes solicitar una boleta por correo y devolverla, ya sea enviándola a través del Servicio Postal o entregándola en persona en un lugar de entrega aprobado.

Puedes votar por adelantado en persona en un lugar de votación temprana que permanecerán abiertos hasta el día de las elecciones el 28 de junio.

en persona en un lugar de votación temprana que permanecerán abiertos hasta el día de las elecciones el 28 de junio. El día de las elecciones, puedes votar en persona en el sitio de votación de tu precinto o, si la autoridad electoral local lo permite, en otro lugar de votación dentro de tu jurisdicción el 28 de junio.

Lo que necesita saber sobre cada una de las tres opciones:

Cómo votar por correo en Illinois

Cualquier persona registrada para votar en Illinois es elegible para votar por correo.

Los votantes tienen hasta el 23 de junio para solicitar una boleta por correo y se aconseja presantar la solicitud lo antes posible para que haya tiempo suficiente para que llegue y se devuelva la boleta.

Para que la boleta cuente al enviarla por correo deberá tener un matasellos con la fecha del día de las elecciones y debe llegar dentro de los 14 días posteriores al 28 de junio.

Puedes encontrar más información sobre la votación por correo en el sitio web de la Junta Electoral de Illinois aquí y en la Junta Electoral de Chicago aquí.

Si solicitaste votar por correo y deseas entregar personalmente tu boleta, sin pasar por el Servicio Postal, puedes hacerlo en persona en la oficina de tu autoridad electoral o en los buzones de entrega designados.

Cómo votar temprano en el área de Chicago

Si deseas emitir tu voto en persona antes del día de las elecciones, hay varias opciones.

Mira aquí la lista completa de los sitios de votación anticipada y sus horarios en Chicago, los suburbios del condado Cook y 10 condados más del área.

Todos los residentes de los condados enumerados pueden votar en cualquiera de los lugares de votación anticipada de su área, con dos excepciones: algunos lugares en el condado Will solo atienden a residentes de áreas específicas (como se indica) y los votantes de Chicago solo pueden votar en los sitios de votación temprana de la ciudad y no en los suburbios.

Cómo votar el día de las elecciones

Si prefieres emitir tu voto el día de las elecciones, en la mayoría de los condados de Illinois solo tienes una opción: ir al sitio de votación que te corresponde. Si no sabes dónde está, puedes encontrarlo ingresando tu dirección en el sitio web de la Junta Estatal de Elecciones aquí.

Si resides en Chicago, suburbios del condado Cook o condado DuPage, tienes algunas opciones más el día de las elecciones.

En Chicago, todos los sitios de votación anticipada permanecerán abiertos el día de las elecciones para todos los votantes de la ciudad al igual que dos lugares que están abiertos para los residentes de los suburbios del condado Cook: 69 W. Washington St. y Union Station Founders Room en 225 S. Canal St.

Y como novedad este año, el condado DuPage ha anunciado que es el primer condado de Illinois que permitirá a los votantes emitir su voto en cualquiera de sus 263 sitios de votación el día de las elecciones.

¿A qué hora abren y cierran las urnas?

El todo Illinois el 28 de junio las urnas abren a las 6 a.m. y permanecerán abiertas hasta las 7 p.m. Recuerda si estás en la fila para votar cuando cierren las urnas, todavía podrás emitir tu voto y nadie podrá impedirlo.

¿Qué aparecerá en la boleta electoral?

Hay varias contiendas importantes en Illinois en esta elección, por lo que hemos creado una herramienta para ayudarte a saber quiénes son representantes, y quién se postula contra ellos, antes de votar.

Para obtener una boleta de muestra completa, incluidas todas las contiendas judiciales y locales, asegúrate de visitar el sitio web de la autoridad electoral local. Pero para saber por quién puede votar en muchas de las principales contiendas (para gobernador, congreso y en la legislatura estatal), ingrese su dirección a continuación:

¿Cuáles son las principales contiendas?

Hay innumerables contiendas en todo Illinois con narrativas importantes e interesantes, algunas han atraído la atención nacional durante este ciclo electoral polémico y de alto riesgo.

Aquí hay un vistazo a nueve de las contienda más importantes para seguir en el área de Chicago y en todo el estado:

Precandidatos republicanos a la gobernación

Secretaría Estatal de Illinois

Tercer distrito congresional de Illinois

Cuarto distrito congresional de Illinois

Sexto distrito congresional de Illinois

¿Me puedo tomar una selfie al votar?

NO. En Illinois, las selfies de las boletas están prohibidas por la ley. Tambien se considera un delito grave el marcar su boleta para que otra persona vea cómo votó.

Aunque es poco probable que alguien sea arrestado por tomarse una selfie con su boleta, es mejor que tomarse una foto con la calcomanía de “Voté” al salir del sitio.

¿Qué hacer si confrontas problemas al votar?

Si bien millones de personas emitirán su voto sin ningún problema, algunas podrían ser cuestionadas sobre su elegibilidad o podrían experimentar algun tipo de intimidación o problemas en su lugar de votación.

Si tiene algún problema o tiene alguna pregunta sobre el proceso, le recomendamos que llame a la línea directa de Protección Electoral al 866-OUR-VOTE (solo en inglés), 888-VE-Y-VOTA (inglés / español) y 888-API-VOTE (inglés, chino, vietnamita, coreano, bengalí, hindi, urdu y tagalog).

¿Cómo obtener resultados de las primarias en vivo?

Telemundo Chicago tendrá cobertura especial durante la noche de las elecciones y en sus noticieros a las 10 p.m. También puede descargar nuestra app y activar las notificaciones para recibir los resultados en tiempo real.