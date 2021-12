Preparativos en marcha ante posibilidad de tiempo severo en el norte de Illinois

CHICAGO - Mientras partes del área de Chicago se preparan para la posibilidad de tormentas severas el viernes, ComEd dijo que está agregando equipos para prepararse para posibles cortes de energía por las tormentas.

La compañía comentó que con fuertes ráfagas de viento de hasta 55 mph en el pronóstico, junto con fuertes lluvias, es posible que se produzcan cortes de energía.

“Al responder a cortes de energía causados ​​por tormentas, la prioridad de ComEd es restaurar instalaciones críticas como estaciones de policía y bomberos, hogares de ancianos y hospitales primero, y luego restaurar las áreas con la mayor cantidad de clientes”, indicó la compañía.

Se espera que las lluvias se desarrollen para la tarde y la noche del viernes, pero a medida que la lluvia llega, también lo hace la amenaza de un tiempo potencialmente severo.

Con temperaturas que suben de 40 grados a cerca de 60 grados al final de la noche, algunos lugares podrían ver tormentas que amenazan con traer ráfagas de viento dañinas de hasta 50 mph, lluvias intensas y posiblemente un tornado breve y aislado.

Los condados de McHenry, Lake, DeKalb, Grundy, Kane, Kankakee, DuPage, LaSalle, Kendall, Cook y Will en Illinois y los condados de Lake, Porter, Newton y Jasper en Indiana están bajo un aviso de fuertes vientos que continúa hasta las 3:00 p.m. del sábado.

En el área de Chicago, la amenaza de tormentas severas es diferente. Las áreas al sur de la Interestatal 80 están bajo un leve riesgo de tiempo severo, mientras que aquellas al norte de la I-80 tienen un riesgo marginal menor de mal tiempo.

Cualquier tormenta que se desarrolle probablemente afectaría los suburbios del extremo sur y partes del noroeste de Indiana, según los modelos de pronóstico.

Mucho tendrá que ver con la dirección en la que el Jetstream (bandas de fuertes vientos) empuje el sistema de tormentas a medida que se acerca al Medio Oeste. Las áreas del sur de Illinois, Kentucky y Tennessee estarán bajo una “mayor amenaza” de tiempo severo, con tornados probables en esas áreas, pero si el sistema avanza hacia el sur hacia los suburbios del sur, entonces es más probable que se produzcan tormentas eléctricas por la noche. horas.

En caso de que se produzcan tormentas severas, es probable que no lleguen hasta el viernes por la noche, y la amenaza se prolongará desde las 8 p.m. en las horas de la noche del sábado.

Ese sistema meteorológico podría quedarse hasta el sábado por la mañana, y una caída en las temperaturas podría provocar una ligera nevada alrededor del área si eso ocurre.

Esa nieve sería arrastrada por vientos cada vez más fuertes, algunos de los cuales podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 millas por hora. Esa será la principal amenaza para el área el sábado, y las temperaturas bajarán a lo largo del día a medida que avanza el fin de semana.

ComEd recomienda a los clientes que experimenten cortes de energía que tomen las siguientes precauciones:

Si detecta una línea eléctrica caída, llame inmediatamente a ComEd al 1-800-EDISON1 (1-800-334-7661). Los clientes de habla hispana deben llamar al 1-800-95-LUCES (1-800-955-8237).

Nunca se acerque a una línea eléctrica caída. Siempre asuma que una línea eléctrica es extremadamente peligrosa y está energizada.

En caso de un apagón, no se acerque a los equipos de ComEd que trabajan para restaurar la energía para preguntar sobre los tiempos de restauración. Las cuadrillas pueden estar trabajando con equipos eléctricos energizados y el perímetro de la zona de trabajo puede ser peligroso. Además, por su seguridad y la del público, las tripulaciones practican el distanciamiento social.

ComEd insta a los clientes a que se comuniquen con la empresa de inmediato si experimentan un corte de energía. Los clientes pueden enviar un mensaje de texto al 26633 (COMED) para informar un corte y recibir información de restauración y pueden seguir a la compañía en Twitter @ComEd o en Facebook en Facebook.com/ComEd. Los clientes también pueden llamar al 1-800 EDISON1 (1-800-334-7661) o informar sobre interrupciones a través del sitio web en ComEd.com/report. Los clientes de habla hispana deben llamar al 1-800-95-LUCES (1-800-955-8237).

