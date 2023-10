¿Por qué vienen migrantes a Illinois y Chicago? Esto es lo que está pasando

Miles de migrantes han estado llegando a Illinois y Chicago durante más de un año y nuevas advertencias afirman que miles más podrían ser enviados a la región en los próximos días y meses.

La afluencia de solicitantes de asilo ha generado controversia en la ciudad y el estado a medida que los recursos se agotan, las viviendas son limitadas y los residentes cuestionan qué se está haciendo para ayudar a quienes ya están en Chicago.

Pero mientras la ciudad trabaja para idear nuevas formas de recibir a los autobuses llenos de migrantes y el estado presiona para obtener ayuda federal, muchos se preguntan: ¿por qué sucede esto y cómo llegamos hasta aquí?

Esto es lo que sabemos:

¿Por qué vienen migrantes a Chicago e Illinois?

Muchos inmigrantes son de Venezuela, donde una crisis política, social y económica en la última década ha empujado a millones de personas a la pobreza. Al menos 7,3 millones de venezolanos han emigrado y muchos corren el riesgo de tomar una ruta, a menudo angustiosa, hacia Estados Unidos.

La gran mayoría de los que huyeron se establecieron en países vecinos de América Latina, pero muchos comenzaron a llegar a Estados Unidos en los últimos tres años.

Sin embargo, los autobuses llenos de inmigrantes que se envían a Illinois y Chicago provienen en gran medida de Texas bajo la dirección del gobernador republicano Greg Abbott.

¿Cuántos migrantes han llegado a Chicago hasta ahora?

Hasta el 5 de octubre, más de 17,000 han llegado a la ciudad desde agosto de 2022, según una portavoz de la Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de Chicago.

Pero se espera que ese número crezca.

Esta semana se le dijo al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que se preparara para recibir hasta 25 autobuses llenos de inmigrantes cada día.

El gobernador dijo que la advertencia provino de Texas, que ha estado transportando en autobuses a migrantes a Chicago, una ciudad santuario designada, durante varios meses. Beatriz Ponce de León, vicealcaldesa de derechos de inmigrantes, inmigrantes y refugiados en Chicago, también informó sobre una orientación similar, señalando que los autobuses podrían traer potencialmente a 1.250 inmigrantes por día.

Los 25 autobuses diarios marcarían un aumento dramático en comparación con los totales reportados por Chicago hasta ahora, más que duplicando el número de llegadas en un solo día.

"Se nos informó que básicamente el gobernador Abbott ya no iba a respetar nuestro toque de queda de no enviar autobuses entre las 10:00 pm y las 6:00 am", dijo el jueves la subjefa de gabinete del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, Cristina Pacione-Zayas.

La funcionaria agregó: "La intención sería aumentar no sólo las horas de recepción, sino también el número de autobuses. Comenzó toda esta misión con unos 100 autobuses en la flota y aumentó la capacidad a 120 autobuses, así como la dotación de personal. Y el objetivo es conseguir hasta 150 autobuses. Ahí es donde obtuvimos las estimaciones de que podemos esperar entre 20 y 25 autobuses diarios, las 24 horas, los 7 días de la semana".

"Además", dijo Pacione-Zayas, "El Paso ha comenzado a enviar autobuses. De hecho, han iniciado su propio contrato con una empresa de autobuses, separada y aparte del gobernador. Y también nos han explicado que enviarían "de uno a tres autobuses al día".

Según autoridades de la alcaldía se podrían recibir entre 20 y 25 autobuses con migrantes diariamente procedentes de Texas.

¿Dónde se quedan los migrantes?

Chicago, al igual que Nueva York y otras ciudades, ha tenido dificultades para encontrar vivienda.

La ciudad ha ido sacando lentamente a la gente de espacios temporales hacia refugios y, en un futuro próximo, tiendas de campaña. Algunos inmigrantes permanecen en el aeropuerto O'Hare de Chicago durante semanas, luego son trasladados a comisarías o logran entrar en los pocos refugios disponibles. En unas semanas, Chicago planea desplegar tiendas de campaña preparadas para el invierno, algo que también ha hecho Nueva York.

A medida que llegan más inmigrantes, los servicios existentes en la ciudad se han visto afectados. Los funcionarios han luchado por encontrar soluciones de vivienda a largo plazo, al tiempo que dijeron que la ciudad necesitaba más ayuda de los gobiernos estatal y federal.

A las 8 a.m. del jueves, más de 10,000 residentes se encuentran en refugios de la ciudad, y otros 3,199 migrantes esperan ser ubicados, según la Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de Chicago.

Las ubicaciones se desglosan de la siguiente manera:

Total en espera de ser reubicados: 3,199

2,382 esperando en los distritos de CPD, 804 en O'Hare y 13 en Midway.

Números de recién llegados:

Chicago ha recibido más de 17,000 recién llegados desde que comenzó la misión.

357 autobuses han llegado a Chicago desde el 31 de agosto de 2022

256 autobuses han llegado a Chicago desde el 1 de enero de 2023

247 autobuses han llegado a Chicago desde el 12 de mayo de 2023

Llegaron 14 Autobuses ayer hoy 4 de octubre de 2023

Se esperan más de 11 autobuses para hoy, 5 de octubre de 2023

¿Qué se está haciendo al respecto?

Johnson dijo a los periodistas el miércoles que viajaría a la frontera sur como parte de una delegación de Chicago, aunque no ofreció detalles sobre cuándo se llevaría a cabo dicho viaje.

Johnson añadió que un equipo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se encuentra actualmente en Chicago, evaluando la gravedad de la crisis actual.

La Casa Blanca confirmó que tiene un "equipo compuesto por expertos" del DHS en Chicago para evaluar la situación e "identificar formas en que la ciudad y el gobierno federal pueden mejorar la eficiencia y maximizar los recursos".

El jueves, se reveló que la administración Biden reanudará la deportación de migrantes a Venezuela a medida que un número cada vez mayor llegue a la frontera entre Estados Unidos y México.

Se espera que el proceso comience en breve, dijeron dos funcionarios estadounidenses, aunque no proporcionaron detalles específicos sobre cuándo comenzarían a despegar los vuelos. Los funcionarios no estaban autorizados a revelar detalles del plan del gobierno y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

Los vuelos de deportación se suspendieron en parte porque Estados Unidos tiene pocas relaciones diplomáticas con la nación. Los funcionarios estadounidenses no dijeron cómo Venezuela acordó aceptar a sus ciudadanos, excepto para decir que, al igual que otros países del mundo, Estados Unidos ha alentado durante mucho tiempo a Venezuela a aceptar a sus ciudadanos.

La reanudación de la deportación se produce poco después de que la administración aumentara el estatus de protección para los venezolanos que llegan a EEUU, por lo que si alguien llegara antes del 31 de julio de 2023, pero no después, sería elegible para recibir protección.

La decisión refleja la estrategia más amplia del presidente Joe Biden de no solo brindar vías legales ampliadas para las personas que llegan, sino también tomar medidas enérgicas contra quienes cruzan ilegalmente al país desde México.

Es el último esfuerzo para lidiar con un creciente número de inmigrantes mientras la administración se ve bajo una presión cada vez mayor por parte de republicanos y alcaldes del propio partido del presidente para hacer más para frenar las llegadas. Funcionarios estadounidenses estuvieron en México el jueves para discutir el tema.

La situación ya había llevado a Pritzker a enviar una carta a Biden esta semana.

"En los 13 meses transcurridos desde que el primer autobús de solicitantes de asilo llegó a Illinois desde la frontera, nuestro estado ha emprendido una respuesta humanitaria sin precedentes a la llegada de más de 15.000 personas", escribió Pritzker el lunes.

El gobernador de Illinois agregó: "Los gobernadores y alcaldes de los estados fronterizos han enviado personas a nuestro estado como si fueran cargamentos en un intento deshumanizador de ganar puntos políticos. La gente de Illinois es amable y generosa. Creemos en el derecho fundamental de todo ser humano, especialmente aquellos que enfrentan persecución. Pero a medida que el número de personas transportadas a Chicago se acelera, la crisis humanitaria está abrumando nuestra capacidad de brindar ayuda a la población de refugiados. Desafortunadamente, la bienvenida y la ayuda que Illinois ha estado brindando a estos solicitantes de asilo no han recibido apoyo del gobierno federal. Lo más crítico es que la falta de intervención y coordinación del gobierno federal en la frontera ha creado una situación insostenible para Illinois".

Pritzker destacó que el Estado ha dedicado más de 330 millones de dólares a ayuda humanitaria, cantidad que aumenta cada día.

"Esa es una enorme cantidad de dinero para un estado que aún está superando los efectos económicos y de salud del COVID-19. Agregue a eso los más de $100 millones que contribuyó la ciudad de Chicago. Aunque hemos encontrado alojamiento temporal en edificios existentes para la mayoría de los refugiados”, dijo Pritzker.

"Tenemos el desafío de encontrar viviendas adicionales para el flujo continuo de personas que siguen llegando y que ahora se ven obligadas a dormir en comisarías y en las aceras", afirmó Pritzker. "Esta situación es insostenible y requiere su ayuda inmediata más allá de las próximas autorizaciones de trabajo para algunos de los solicitantes de asilo. Hay mucho más que se puede y se debe hacer a nivel federal para abordar una crisis humanitaria nacional que actualmente está siendo asumida por los estados y gobiernos locales sin apoyo."

En respuesta, un portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente "ha pedido repetidamente al Congreso que apruebe una reforma migratoria integral desde su primer día en el cargo" y elogió los esfuerzos de la administración para acelerar la emisión de permisos de trabajo y otorgar fondos para las comunidades que apoyan a los inmigrantes.

"Mientras tanto, los republicanos de la Cámara de Representantes continúan bloqueando la reforma que el sistema de inmigración necesita y los $4 mil millones que solicitamos para abordar las necesidades inmediatas del DHS para gestionar de manera segura y humana la frontera suroeste y apoyar a las comunidades en todo el país", dijo el portavoz en un comunicado. "Continuaremos trabajando estrechamente con Illinois y los estados y ciudades de todo el país".

¿Qué dicen los residentes?

Las tensiones por la crisis migratoria de Chicago continúan aumentando a medida que 22 autobuses más de inmigrantes solicitantes de asilo llegaron a la ciudad el miércoles.

El alojamiento de inmigrantes ha generado controversia en varios barrios de Chicago.

Los residentes de South Shore han vuelto a presentar una demanda que tiene como objetivo impedir que la ciudad aloje a solicitantes de asilo en edificios públicos como comisarías de policía y escuelas.

La demanda, presentada el 26 de septiembre por Natasha Dunn, Jimmy Darnell Jones y otros residentes, busca una reparación más amplia además del caso inicial presentado en mayo que buscaba impedir que la antigua escuela secundaria South Shore se convirtiera en un refugio para inmigrantes. Nombra a la ciudad de Chicago, Johnson y las Escuelas Públicas de Chicago como demandadas.

Los residentes retiraron voluntariamente la primera demanda después de enterarse de que la antigua escuela secundaria no se utilizaría para albergar a solicitantes de asilo. Pero después de enterarse de que miles de inmigrantes seguirían siendo enviados a Chicago, los residentes de South Shore presentaron una demanda más amplia en el tribunal de circuito del condado de Cook, dijo Frank Avila, un abogado que representa a los residentes.

En una reunión comunitaria el lunes, algunos residentes de Pilsen dieron la bienvenida a la apertura de un nuevo refugio temporal para solicitantes de asilo en el vecindario, pero otros se preguntaron por qué la ciudad no estaba ayudando primero a los propietarios de viviendas en el área a reducir sus impuestos a la propiedad. Se esperaba que el almacén, en 2241 S. Halsted, comenzara a recibir inmigrantes el martes.

Unos 400 inmigrantes, compuestos por familias con niños, serán alojados en el primer refugio administrado por la ciudad del vecindario durante la fase inicial, según una hoja informativa entregada a los asistentes a la reunión. Hasta 1.000 inmigrantes podrían ser alojados durante una segunda fase, dijeron funcionarios de la ciudad.

“Lo que estamos haciendo aquí es salvar vidas”, afirma el concejal Byron Sigcho-López. Habló sobre el nuevo refugio ante los cientos de personas reunidas en el auditorio de la Academia Comunitaria Benito Juárez, señalando que muchos inmigrantes se ven obligados a permanecer en condiciones de hacinamiento en las comisarías de policía de toda la ciudad.

Muchos residentes del vecindario, que tiene una población inmigrante considerable, simpatizaron con la difícil situación de los recién llegados, pero se preguntaron por qué los inmigrantes que han estado aquí durante años no reciben los mismos niveles de ayuda.

En el vecindario de Austin, se planeó una reunión comunitaria el martes antes de un refugio que la ciudad abrirá en Amundsen Park.