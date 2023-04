Piden soluciones concretas tras incidentes violentos en el centro de Chicago este fin de semana

Después de un fin de semana en el que se presentaron algunos incidentes y disturbios en el centro de Chicago, algunos activistas piden un alto a la violencia y acciones concretas.

Según la Policía de Chicago, se registraron 9 asesinatos, 35 víctimas de disparos y un total de 27 incidentes relacionados con disparos tan solo este pasado fin de semana.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

En el centro de la ciudad, grandes conglomeraciones de jóvenes tomaron las calles lo que llevó a 15 arrestos el pasado sábado por la noche.

Algunos activistas y dueños de negocios en Chicago hicieron un llamado a las autoridades para volver a colocar un toque de queda para los jóvenes. Sin embargo, organizaciones como Chicago Youth Program aseguró que esa no es la solución. “Eso sería una curita a la situación que estás enfrentando en Chicago, creo que es una respuesta a las acciones que están ocurriendo. No creo que sea una visión de futuro”, dijo Jeff Campbell, director ejecutivo de Chicago Youth Program.

Las imágenes han hablado por sí solas, autos quemando llanta en las calles, un automóvil con el parabrisas dañado y una gran multitud tomando las calles del centro de la ciudad.

Por medio de un comunicado, la alcaldesa Lori Lighfoot informó lo siguiente:

“Muchos de ellos estaban allí para pasar un buen rato y disfrutar del clima inusualmente cálido. Sin embargo, algunos de esos jóvenes estuvieron involucrados en comportamientos imprudentes, irrespetuosos e ilegales. Como he dicho antes, nosotros como ciudad no podemos y no permitiremos que ninguno de nuestros espacios públicos se convierta en una plataforma para la conducta criminal.”

De acuerdo con el departamento de policía de Chicago, un total de 15 personas, 9 adultos y 6 menores, fueron arrestados el sábado por la cerca de Millennium Park.

“Es demasiado importante, más que nada para los niños, la familia, para todos sentirnos seguros, caminar a gusto sin tener una preocupación al respecto”, opinó Juan Álamo.

El departamento de policía también confirmó que la mayoría de los cargos fueron por conducta imprudente, y un joven de 16 años fue acusado por uso ilegal de un arma de fuego. Adicionalmente, un adulto y un menor fueron acusados por posesión de un vehículo con reporte de robo.

El alcalde electo Brandon Johnson reaccionó ante los disturbios:

"De ninguna manera apruebo la actividad destructiva que vimos en el Loop y la orilla del lago este fin de semana. Es inaceptable y no tiene cabida en nuestra ciudad. Sin embargo, no es constructivo demonizar a los jóvenes que de otro modo han estado privados de oportunidades en su propia comunidades”.

La policía de Chicago aseguró que todos son bienvenidos y alentados a disfrutar de todo lo que Chicago tiene para ofrecer, incluido el centro de la ciudad, pero nunca se tolerará la actividad delictiva.