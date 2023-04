Alcaldesa Lightfoot emite declaraciones sobre las reuniones de gran magnitud en el downtown de Chicago

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, y el alcalde electo, Brandon Johnson, emitieron declaraciones sobre las caóticas escenas que se produjeron en el centro de la ciudad durante las grandes concentraciones del fin de semana, que provocaron una respuesta masiva de la policía.

Un total de 15 personas, nueve adultos y seis niños, fueron detenidas a última hora de la noche del sábado, cuando cientos, o incluso más de mil personas, se congregaron cerca del Millennium Park, y algunas de ellas mostraron un "comportamiento imprudente y perturbador", según informó la policía de Chicago.

En un caso, dos adolescentes resultaron heridos de bala en la zona de las calles State y Madison, en medio de una gran multitud.

Un día antes se había producido una situación similar en la playa de la calle 31, cuando un chico de 14 años resultó herido de bala durante una gran reunión anunciada como encuentro de "tendencias adolescentes".

En un comunicado, la alcaldesa Lori Lightfoot dijo que mientras muchos de los jóvenes se reunieron para pasar un buen rato y disfrutar del clima, algunos estaban involucrados en "comportamiento imprudente, irrespetuoso e ilegal."

"Como he dicho antes, como ciudad no podemos permitir y no permitiremos que ninguno de nuestros espacios públicos se convierta en una plataforma para conductas delictivas", decía, en parte, el comunicado de la alcaldesa. "Lo más importante es que los padres y tutores sepan dónde están sus hijos y sean responsables de sus actos. Inculcar los importantes valores del respeto a las personas y a la propiedad debe empezar en casa."

Lightfoot señaló que los mandos de la policía de Chicago le han asegurado que "harán los ajustes necesarios para abordar estos problemas de tendencias de los adolescentes a medida que nos adentrémoos en los meses de verano."

A través de su comité de transición Chicago for the People, el alcalde electo Brandon Johnson emitió un comunicado, escribiendo "de ninguna manera apruebo la actividad destructiva que vimos en el Loop y frente al lago este fin de semana".

"Es inaceptable y no tiene cabida en nuestra ciudad", dijo. "Sin embargo, no es constructivo demonizar a los jóvenes que, por otra parte, se han quedado sin oportunidades en sus propias comunidades".

Johnson continuó diciendo que "nuestra ciudad debe trabajar unida para crear espacios para que los jóvenes se reúnan de forma segura y responsable."

Los comunicados completos de Lightfoot y Johnson pueden verse a continuación:

DECLARACIÓN DE LA ALCALDESA LORI LIGHTFOOT

"Dos veces en los últimos días, varios grupos numerosos de jóvenes se han reunido por toda la ciudad. Muchos de ellos estaban allí para pasar un buen rato y disfrutar del tiempo inusualmente cálido. Sin embargo, algunos de esos jóvenes tuvieron un comportamiento imprudente, irrespetuoso e ilegal. Como ya he dicho antes, como ciudad no podemos permitir y no permitiremos que ninguno de nuestros espacios públicos se convierta en una plataforma para conductas delictivas. Lo más importante es que los padres y tutores sepan dónde están sus hijos y sean responsables de sus actos. Inculcar los importantes valores del respeto a las personas y a la propiedad debe empezar en casa.

Agradezco a los particulares y empresarios que se han puesto en contacto conmigo para expresarme sus preocupaciones. He compartido esas preocupaciones con el Superintendente en funciones y los altos mandos del Departamento de Policía en conversaciones muy sinceras y productivas.

La dirección del CPD me ha asegurado que harán los ajustes necesarios para abordar estos problemas de tendencias de los adolescentes a medida que avanzamos hacia los meses de verano.

Hemos invertido millones de dólares para apoyar a las organizaciones comunitarias a asociarse con los jóvenes para co-activar espacios divertidos y seguros en toda la Ciudad durante todo el año. Pedimos a los padres que colaboren con nosotros asegurándose de que los planes de sus hijos son seguros y de que saben cuándo salir de una situación antes de que se vuelva insegura."

DECLARACIÓN DEL ALCALDE ELECTO BRANDON JOHNSON

"De ninguna manera apruebo la actividad destructiva que vimos en el Loop y frente al lago este fin de semana. Es inaceptable y no tiene cabida en nuestra ciudad. Sin embargo, no es constructivo demonizar a los jóvenes que no han tenido oportunidades en sus propias comunidades.

Nuestra ciudad debe trabajar unida para crear espacios en los que los jóvenes puedan reunirse de forma segura y responsable, bajo la orientación y supervisión de adultos, para garantizar que todas las partes de nuestra ciudad sigan siendo acogedoras tanto para los residentes como para los visitantes. Este es un aspecto de mi enfoque integral para mejorar la seguridad pública y hacer de Chicago una ciudad habitable para todos".