Piden la aprobación de fondos TIF para Pilsen

CHICAGO - El Colectivo de Preservación de Pilsen se reunió este jueves para pedir la aprobación de la enmienda TIF de Pilsen ya que afirmó que esto fomentaría el crecimiento y el desarrollo de la comunidad.

Cabe mencionar que el Colectivo de Preservación de Pilsen es un grupo de 25 organizaciones de Pilsen que brindan servicios a la comunidad en los sectores de vivienda, servicios médicos, programas para jóvenes, recursos educativos y programas religiosos. El colectivo apoya la enmienda propuesta al TIF actual de Pilsen e insta al ayuntamiento a aprobar la expansión para beneficiar a los individuos, familias y pequeñas empresas de Pilsen.

Según la coalición, al aprobarse la expansión del Pilsen TIF, beneficiaría a propietarios que podrían arreglar sus hogares, la biblioteca Rudy Lozano podría recibir una renovación, se actualizarían las instalaciones de las escuelas como la calefacción y refrigeración, techos, e iluminación.

“Cooper no tiene cámaras de seguridad en un edificio y eso no es justo que no tengan cámaras de seguridad porque ahorita hay mucha delincuencia. Nuestros niños no están seguros, los educadores no están seguros. Otra es aire acondicionado. No tenemos aire”, comentó Victoria Marrufo, madre de estudiante en Cooper Dual Language Academy.

En el pasado Telemundo Chicago ha entrevistado a personas y organizaciones que se oponen al TIF porque afirman que conducirá a la gentrificación e incremento a los impuestos de la propiedad.