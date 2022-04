Piden a nuevo Inspector General de Chicago investigar conexiones de cabildeo de la secretaria municipal Anna Valencia

CHICAGO - Por primera vez en meses, la ciudad de Chicago cuenta con un nuevo Inspector General, ya que Deborah Witzburg fue aprobada por unanimidad para el cargo el miércoles.

Witzburg ahora reemplaza oficialmente al exinspector general Joe Ferguson, quien renunció en octubre después de criticar públicamente la administración de la alcaldesa Lori Lightfoot.

Una de las primeras acciones de Witzburg en el cargo será potencialmente investigar la oficina de la secretaria municipal Anna Valencia, puesto que la concejal Silvana Tabares le pidió al nuevo inspector general que investigue las denuncias de que la candidata a secretaria de Estado y su esposo Reyahd Kazmi violaron las reglas de ética del estado.

“La secretaria municipal Anna Valencia realmente se pasó de la raya”, dijo Tabares. “El público merece saber hasta dónde y qué estamos haciendo para asegurarnos de que no vuelva a suceder”.

Las conexiones de Valencia con el cabildeo de su esposo han sido una línea de ataque frecuente utilizada por el también candidato a secretario de Estado Alexi Giannoulias. Tabares ha respaldado a Giannoulias en la contienda por reemplazar al actual secretario de Estado, Jesse White, quien ya no busca la reelección.

Blanco ha respaldado al Valencia en las elecciones.

Los correos electrónicos obtenidos por nuestra estación hermana NBC 5 muestran que Valencia ayudó en el negocio de cabildeo de Kazmi en varias ocasiones.

Kazmi e Ignite Cities habían recibido un contrato para aumentar la velocidad de Internet en Nueva Orleans, pero la empresa se vio obligada a retirarse en medio de acusaciones de manipulación del contrato.

Ignite Cities también buscó un contrato con el Distrito Médico de Illinois, según Politico.

En ambos casos, Valencia escribió correos electrónicos desde su cuenta de la ciudad en nombre de los clientes de su esposo, según un informe realizado por WCIA.

Valencia modificó inicialmente sus declaraciones de intereses financieros requeridas el 15 de marzo después de que NBC 5 revelara que no incluyó a Monterrey Security, una compañía con contratos de la ciudad de gran influencia, en los formularios. Su esposo cabildeó en nombre de la empresa.

También modificó los formularios para incluir otros dos negocios que no figuraban en la lista inicial, y Chicago Commons y Black Dog Corporation se agregaron a sus divulgaciones.

La campaña de Valencia ha negado haber actuado mal en el caso, diciendo que ella no está involucrada en los negocios de su esposo y que “lo detiene cada vez que está cerca de cruzar la línea”.

Telemundo Chicago se comunicó con la oficina de Valencia y, en una declaración escrita, su directora de campaña, Cheryl Bruce, indicó lo siguiente: “Anna no es la primera mujer que se postula para un cargo que tiene que decir que su esposo no habla por ella. Ella no ha estado involucrada en los negocios de su esposo, y lo detiene cada vez que él se acerca a cruzar la línea. Pero todos sabemos que esto es un truco político destinado a mantener el foco de atención fuera del extenso bagaje de Alexi Giannoulias que incluye otorgar préstamos a mafiosos convictos, perder millones de dólares en ahorros para la universidad de miles de familias de Illinois y perder el escaño en el Senado de Barack Obama. Alexi es un banquero fracasado, un tesorero y un candidato fracasado. No podemos darnos el lujo de perder la oficina del secretario White en noviembre. Es por eso que el secretario White ha respaldado a Anna para que lo remplace: él conoce su carácter y sabe que ella es la mejor candidata para ganar esta elección y hacer el trabajo para la gente de Illinois”.

Si fuera elegida como Secretaria de Estado, estaría a cargo del registro de cabilderos en el estado de Illinois.

Mientras tanto, el Concejo Municipal de Chicago ha debatido una ordenanza que prohibiría a los cónyuges o parejas de los funcionarios electos ejercer presión sobre los concejales.

“Nuestros cónyuges, nuestras personas importantes tienen acceso a nosotros y a nuestros colegas que ninguna otra persona tiene”, dijo el concejal Howard Brookins en marzo. “Entonces, la influencia de deshacer, con respecto a eso, puede multiplicarse por diez”.