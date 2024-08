Parroquias de la Arquidiócesis de Chicago reciben la visita de la Estatua de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos

Las parroquias de la Arquidiócesis de Chicago y otras cuatro diócesis del área están celebrando la visita de la Estatua de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos desde ahora hasta el miércoles, 11 de septiembre de 2024.

¿Cuál es la importancia de su visita?

La Basílica de la Santísima Madre en San Juan de los Lagos, Jalisco, México, atrae a innumerables peregrinos anualmente, que vienen a reafirmar su fe y buscar su intercesión. Venerada por millones de católicos en México y América Latina, es el segundo sitio religioso más visitado en México después de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México.

El año pasado se cumplió el 400 aniversario del milagroso acontecimiento que dio origen a esta devoción duradera.

Según la tradición, en 1623, una familia de artistas de circo que viajaban a Guadalajara se detuvo en San Juan de los Lagos. Durante una actuación, su pequeña hija cayó trágicamente de un trapecio y murió. Una mujer indígena, conmovida por el dolor de la familia, pidió que le trajeran una imagen de “La Cihualpilli” (“La Gran Señora”) a la niña. Milagrosamente, cuando le colocaron la imagen en el pecho, la niña volvió a la vida.

De acuerdo con la Arquidiócesis de Chicago, se ha convertido en una tradición anual albergar una réplica de la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos en las diócesis del norte de Illinois e Indiana. La visita de la estatua ayuda a los fieles a conectarse con este poderoso símbolo de esperanza y fe.

Consulte con las parroquias individuales el calendario de misas y otros eventos relacionados con la visita.

1 al 4 de agosto

Diócesis de Rockford: St. Nicholas Parish, 308 High St., Aurora, Ill., 630.898.8707

5 al 7 de agosto

Diócesis de Rockford: St. Mary, 600 Avenue B., Sterling, Ill., 815.625.0640

8 al 11 de agosto

Arquidiócesis de Chicago: St. Genoveva, 4835 W. Altgeld St., Chicago, 773.237.3011

12 al 14 de agosto

Arquidiócesis de Chicago: St. Ansgar 2040 Laurel Ave., Hanover Park, Ill., 630.837.5553

15 al 18 de agosto

Arquidiócesis de Chicago: Our Lady of the Snows, 4810 S. Leamington Ave., Chicago, 773.582.2266

19 al 21 de agosto

Diócesis de Fort Wayne: St. Michael, 612 N. Walnut St., Plymouth, Ind., 574.936.4935

22 al 25 de agosto

Diócesis de Gary: St. Francis Xavier 2447 Putnam St., Lake Station, Ind., 219.962.8626

26 al 28 de agosto

Arquidiócesis de Chicago: Our Lady of the Heights, 724 195th St., Chicago Heights, 708.755.0074

29 de agosto al 1 de septiembre

Diócesis de Joliet: St. John the Baptist, 404 N. Hickory St., Joliet, 815.727.4788

2 al 4 de septiembre

Arquidiócesis de Chicago: St. Gall, 5511 S. Sawyer Ave., Chicago, 773.737.3113

5 al 8 de septiembre

Arquidiócesis de Chicago: St. Agnes of Bohemia, 2651 S. Central Park Ave., Chicago, 773.522.0142

9 al 11 de septiembre

Arquidiócesis de Chicago: St. Donatus, 1939 Union St., Blue Island, Ill., 708.385.2890