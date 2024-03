Oficial de policía fuera de servicio baleado en Oak Lawn

Según las autoridades, un oficial de policía fuera de servicio recibió un disparo el lunes por la tarde en los suburbios del sur de Oak Lawn.

El tiroteo se informó antes de las 1.00 p.m. afuera de MN89 INC, una empresa de transporte por carretera en 10825 Central Ave.

Las imágenes de Sky 5 mostraron a los agentes centrándose en un estacionamiento del establecimiento. Múltiples marcadores de evidencia, así como lo que parecía ser ropa, eran visibles en una parte del lote bloqueado.

El oficial fuera de servicio estaba trabajando en la seguridad del negocio cuando recibió un disparo en la pierna y el pecho. Su estado era desconocido hasta el lunes por la tarde.

Los detalles sobre el incidente no estuvieron disponibles de inmediato.

Vuelva a consultar para obtener actualizaciones sobre esta historia en desarrollo.