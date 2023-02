Oficial de policía de Milwaukee y sospechoso de robo mueren tras ser baleados

MILWAUKEE — Un oficial de policía de Milwaukee persiguió a un sospechoso de robo y recibió una herida de bala mortal en un intercambio de disparos la madrugada del martes. El sospechoso también murió por un balazo, dijo la policía.

El jefe de policía de Milwaukee, Jeffrey Norman, indicó que el sospechoso ignoró las órdenes de los oficiales y huyó a pie. Llegaron a la escena del robo alrededor de la 1:15 a.m. en el lado sur de la ciudad. Luego, un oficial alcanzó al sospechoso y se produjo una pelea. Ambos hombres dispararon sus armas.

El oficial herido, un hombre de 37 años con más de cuatro años en el Departamento de Policía de Milwaukee, murió en un hospital, dijo.

El sospechoso, un hombre de Milwaukee de 19 años, murió en el lugar. El jefe dijo que no estaba claro de inmediato si el sospechoso murió por el disparo del oficial o por una herida de bala autoinfligida.

“Milwaukee, nuestros corazones están apesadumbrados. Los corazones del Departamento de Policía de Milwaukee están pesados. Mi corazón está pesado”, dijo Norman en una conferencia de prensa. “¡La violencia tiene que parar!”

Norman comentó que el tiroteo sigue bajo investigación, por lo que las identidades no se divulgarán de inmediato. Agregó que la ciudad y su departamento de policía están de luto.

“Uno de nuestros mejores, que se puso ese uniforme, se puso esa insignia, fue a trabajar anoche ha pagado el máximo sacrificio para proteger a nuestra comunidad. Milwaukee, necesitamos sus oraciones, necesitamos su apoyo”.

El alcalde de Milwaukee, Cavalier Johnson, enojado y frustrado, expresó que toda la comunidad, no solo la policía, debe desempeñar un papel activo para tratar de combatir la violencia armada y hacer que la ciudad sea segura.

“Los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Milwaukee, no son solo ellos, depende de todos nosotros”, dijo el alcalde. “Basta de esto, basta de esto. No hay excusa para esto. Este oficial no debería estar muerto en este momento”.

Al igual que en otras comunidades de Estados Unidos, la violencia armada ha sido un problema durante años en la ciudad de 569,000 habitantes. Según una base de datos del Milwaukee Journal Sentinel, 224 personas fueron asesinadas en la ciudad el año pasado, 197 personas en 2021 y 190 en 2020, aproximadamente el 90% de ellas muertas a tiros.

La ciudad vio menos de 120 homicidios cada año entre 2017 y 2019. Sin embargo, las armas seguían siendo el arma preferida, con alrededor del 80% cada año.

El presidente del Consejo Común de Milwaukee, José G. Pérez, comentó en un comunicado que el tiroteo ocurrió a pocas cuadras de su casa.

“En nuestra ciudad tenemos demasiadas armas, demasiadas personas que están dispuestas a portar y usar armas, y demasiada violencia que afecta a todos los vecindarios”, dijo. “Podemos y debemos hacerlo mejor”.