“Nos apuntaban con el arma”: Víctima de robo y secuestro en La Villita describe aterrador momento

CHICAGO - Una pareja hispana vivió una de sus peores pesadillas, luego de que un grupo de delincuentes los asaltaran y los secuestraran por cerca de 30 minutos para desocupar sus cuentas bancarias.

En la madrugada de este jueves, segundos antes de entrar a su restaurante en La Villita, la pareja fue interceptada por unos delincuentes que los amenazaron con pistolas.

“Vimos una camioneta negra y se detuvo. Vimos tres personas que se salieron del auto y dos nos apuntaron y se dirigieron hacia nosotros y comenzaron a registrarnos”, dijo Yesenia.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar muestran como los delincuentes, golpean a una de las víctimas al momento de exigirles su cartera. Al ver que no había nada, los obligaron a abrir el restaurante.

“Entraron al restaurante, me hicieron sacar la caja fuerte y sacaron el dinero que había y como no era suficiente se molestaron y comenzaron a golpearme uno de ellos. Me golpeó mi cabeza y mi espalda”, relató la víctima.

Agrega que uno de los delincuentes, quienes hablaban tanto inglés como español, puso un arma en la cabeza de su esposo mientras la cuestionaban si tenía cuenta de banco.

“Me dijeron que si teníamos cuenta de banco. Le dije que sí, me dijo que cuanto tenía y nos sacaron y nos llevaron a cuatro diferentes cajeros”, comentó.

Describe cómo fueron esos 30 minutos secuestrados en el carro.

“Nos gritaban, nos apuntaban con el arma y que nos les mintiéramos, que nos iban a llevar a la casa con nuestros hijos. Teníamos que darle todo el dinero”, dijo.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 3 de la mañana en un restaurante de la calle 26, un lugar que fue abierto hace 5 meses y que continuará con sus puertas para el público.

“Vamos a salir adelante y continuar lo que nos gusta, que es servir a la comunidad”, dijo.

Por ahora no hay nadie en custodia, pero si usted identifica a estas personas por favor comuníquese con las autoridades. Cualquier información puede ser de vital importancia para arrestarlos.