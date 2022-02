“No tengo agua, ni presión, no tengo nada”: Familia se ve en la necesidad de derretir nieve ante avería en Gage Park

CHICAGO- Una familia de Gage Park está desesperada ya que hace tres semanas no cuentan con servicio de agua en su hogar y han tenido que derretir nieve como último recurso para poder lavarse las manos y bajar el excusado.

La familia Martínez responsabiliza a la ciudad de Chicago por la falta de agua ya que aseguran que todo comenzó luego de una construcción en su cuadra que al parecer dañó las tuberías de su hogar.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“No tengo nada de agua, no tengo presión no tengo nada”, reclamó Jorge Martínez a Telemundo Chicago.

Martínez dijo sentirse ignorado ya que a la hora de pedir ayuda a las autoridades pertinentes y a la concejal del área, la respuesta no fue la que esperaba.

“Me dicen que parte de la tubería ya ellos la reemplazaron, lo que ya pudieron y que el resto es responsabilidad mía, porque la tubería de mi casa ya es muy vieja. Otras casas que fueron afectadas ya les solucionaron el problema”, aseguró Martínez.

Hace unas tres semanas este padre de cuatro hijos incluyendo uno con necesidades especiales se ha visto en la necesidad de tener que derretir la nieve en la estufa de su cocina para poder bajar los inodoros en los baños y lavarse las manos.

En busca esta semana Martinez visitó la oficina de la concejal de su distrito Silvana Tabares, pero dijo que salió sin soluciones concretas.

“Más frustrante es tener a alguien encargado de esta área, que no nos hace caso, me dicen los de la ciudad que ella tiene el poder de empujar a los supervisores para que me arreglen el problema, que ellos me causaron pero más sin embargo me ha estado ignorando”

El Departamento de Agua de Chicago, por medio un comunicado enviado a Telemundo Chicago se limitó a decir lo siguiente sobre el caso de la familia Martínez:

“El Departamento para el Manejo de Agua ha estado en contacto con el propietario y le ha informado que el problema se encuentra en su propiedad”.

Al cierre de esta edición, nuestra redacción no recibió una respuesta de parte de la concejal del distrito 23, Silvana Tabares.