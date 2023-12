“No se merecía esto”, familiares de futbolista baleado en Las Empacadoras piden justicia

La familia de un joven que fue baleado mortalmente dice estar devastada, así como también el equipo de futbol al que pertenecía.

Carlos Sánchez, un joven de 24 años fue baleado varias veces y los responsables se dieron a la fuga.

“No se merecía esto, era una gran persona”, dijo la hermana de la víctima, Priscilla Sánchez.

“Siempre fue muy respetuoso, la verdad nos duele mucho su perdida, saber que se fue con una vida por delante. Nos va ser mucha falta a todos”, dijo uno de sus exentrenadores.

Desde niño su amor por las Chivas del Guadalajara lo enamoraron del futbol profesional y aunque jugaba varias posiciones se destacaba como medio campista.

“Ver una cancha de futbol es imaginarlo a él como jugaba, como él una vez me dijo, un partido importante, copa del estado, íbamos perdiendo, me dijo coach no se preocupe, ahorita va ver el segundo tiempo y entro y dejo todo en la cancha. Animaba a sus amigos, los contagiaba, era un guerrero”, dijo Sergio, exentrenador.

Según el reporte de la policía , el hecho ocurrió el 11 de diciembre alrededor de las 5 y 42 de la tarde, cuando Carlos quien caminaba por el área, recibió varios impactos de bala. Aunque fue transportado al Hospital Universitario de Chicago, fue declarado sin vida tiempo después.

“Recibí una llamada de mi cunada diciendo que le habían disparado a mi hermano y solo iba llegando de trabajar porque él iba a dejar a mi hermano a casa”, relató Sánchez.

Carlos, quien era conocido por sus amigos como “chispas”, creció en el barrio de Las Empacadores, un lugar donde los actos de violencia roban titulares de la prensa. Su historia sirvió como inspiración para que este joven escribiera sobre los caminos para llegar a la paz.

“Una de las cosas que él siempre decía, es muy difícil vivir en este vecindario pero tenemos que pelear y seguir adelante , y esa era su resistencia”, dijo Aron Ortiz, maestro y entrenador de la víctima.

Familiares y amigos se reunieron frente a sus zapatos de jugar futbol y acompañados de veladoras y globos de color blanco recordando a “la chispa” del equipo futbol de Back of the Yards.

“Quiero que se haga justicia y cuando se haga voy a estar más tranquila, pero aun así no lo voy a regresar pa atrás”, dijo su hermana.

Las autoridades le piden a la comunidad si tiene información, video o algún dato que se puedes comunicar con la policía de Chicago su información será anónima y podrá ayudar atrapar al responsable de este suceso.