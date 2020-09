Nivel de alerta en 17 condados de Illinois por repunte de casos de COVID-19

17 condados de Illinois se encuentran bajo nivel de alerta por un repunte de casos de coronavirus registrados en las pasadas semanas.

El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) dijo este viernes que los condados: Bond, Boone, Cass, Christian, Clinton, Crawford, DeWitt, Fayette, Grundy, Hamilton, Macon, Menard, Peoria, Putnam, Washington, Wayne y Winnebago registran brotes asociados con:

Deportes universitarios

Grandes reuniones

Asistir a bares, clubes

Bodas y funerales

Contagios en centros de cuidados o convalecencia

Contagios en centros correccionales, escuelas

Casos positivos entre la comunidad en general

Salud Pública indica que en estos condados están observando que las personas no están respetando el distanciamiento social, continúan reuniéndose en grades grupos y no están usando el cubrebocas. Además, algunas personas se niegan a participar en el rastreo de contactos y no brindan información sobre contactos cercanos ni responden el teléfono.

IDPH utiliza los siguientes indicadores para determinar si un condado está estable o si muestra signos de advertencia:

• Nuevos casos por cada 100,000 personas. Si hay 50 o más casos nuevos por cada 100,000 personas en el condado, esto genera una advertencia.

• Número de muertes. Esta métrica indica una advertencia cuando el número de muertes aumenta más del 20% durante dos semanas consecutivas.

• Prueba de positividad semanal. Esta métrica indica una advertencia cuando la tasa de positividad de la prueba de 7 días aumenta por encima del 8%.

• Disponibilidad de UCI. Si hay menos del 20% de las unidades de cuidados intensivos disponibles en la región, esto genera una advertencia.

• Visitas semanales a la sala de emergencia. Esta métrica indica una advertencia cuando el porcentaje semanal de visitas al departamento de emergencias relacionadas con la enfermedad similar a COVID-19 aumenta en más del 20% durante dos semanas consecutivas.

• Ingresos semanales al hospital. Se activa una advertencia cuando el número semanal de ingresos hospitalarios por enfermedad similar a COVID-19 aumenta en más del 20% durante dos semanas consecutivas.

• Pruebas realizadas. Esta métrica se utiliza para proporcionar contexto e indicar si se necesitan más pruebas en el condado.

• Clusters. Esta métrica analiza el porcentaje de casos de COVID-19 asociados con grupos o brotes y se utiliza para comprender el gran aumento de casos.

Puedes encontrar un mapa e información del estado de cada condado en el sitio web de IDPH aquí.