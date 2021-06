Museos de Chicago listos para recibir a visitantes

Chicago sigue en la fase 5 de reapertura tras la pandemia y esto quiere decir que los museos de la ciudad le dan la bienvenida a los visitantes con horarios más amplios y menos restricciones. Sin embargo, algunos museos tienen limite de capacidad, requieren el uso de la mascarilla, aquí les presentamos importante información para tenerlo en mente antes de comprar el boleto de entrada.

Adler Planetarium:

El Planetario Adler va a reabrir sus puertas el 3 de Julio con capaciad limitada. Su plan es tener un horario de 9 a.m. a 4 p.m. todos los días. Sin embargo debido al impacto económico de la pandemia, el planetario no estará operando de manera complete si no hasta Marzo del 2022. Los boletos deben comprarse por adelantado en linea o en persona. Las mascarillas son opcionales para visitantes que están completamente vacunados. Las personas que no tengan la vacuna contra COVID-19 se require el uso del cubrebocas.

Chicago Children’s Museum at Navy Pier:

El museo infantil en Navy Pier estará abierto el 2 de Julio con capacidad reducida. A partir de esa fecha el museo va a abrir el Viernes, Sábado y Domingo y los días festivos de las 10 a.m. a 6 p.m. Todos los visitantes tienen que usar la mascarilla sin importar si tienen vacuna o no.

Field Museum:

El Museo Field abrió el 11 de Junio. El horario es de Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. Algunas de las exhibiciones están cerradas temporalmente. Los boletos pueden ser adquiridos por internet o en persona. La mascarilla es opcional para los visitantes que ya están completamente vacunados. Las personas que no tengan la vacuna contra COVID-19 tienen que usar el cubrebocas. Los residentes de Illinois pueden entrar de manera gratuita el 12 de Julio.

Museum of Science and Industry:

El museo ya está abierto con capacidad limitada de Martes a Domingo de las 9:30 a.m. a las 5:30 p.m. Todos los visitantes, incluyendo a los miembros, deben reservar su tiempo de entrada para tener acceso al museo. La mascarilla es recomendad para las personas que no tengan la vacuna y menores de 12 años.

Shedd Aquarium:

El aquario está completamente abierto desde el 11 de Junio. El horario es de 9 a.m. a 6 p.m. todos los días, los Miércoles cierran más tarde, a las 9 p.m. Se recomienda fuertemente el uso del cubrebocas para los visitantes que no tienen la vacuna, los que ya se vacunaron completamente no necesitan usar mascarilla. El museo recomienda que los visitantes compren los boletos en linea, antes de llegar a las instalaciones.

The Art Institute of Chicago:

El Instituto de Arte de Chicago está operando a capacidad completa. El uso de mascarillas es opcional para las personas que ya están vacunadas, pero es un requisito para los que no han recibido la vacuna. El horario es de las 11 a.m a las 6 p.m todos los días menos los Martes y Miércoles. Los Jueves y Viernes hasta el 15 de Agosto van a permanecer abiertos hasta las 9 p.m. Se recomienda comprar el boleto de entrada por adelantado.

