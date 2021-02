Mujer revela secreto tras foto viral en el Lago Michigan

Impresionates imágenes del lago Michigan hecho un témpano de hielo se han vuelto virales durante este brutal invierno en Chicago, pero la foto de un inusual pasatiempo invernal acaparó toda la atención esta semana.

La foto muestra a Vaida Guthmann sumergida en las gélidas aguas del lago, rodeada por unos trozos de hielo en forma de “lirios flotantes”.

En el texto de la foto, Guthmann comenta que desde enero ha venido practicado casi a diario técnicas profesionales de “inmersión en agua fría” en el lago y advirtió a las personas a no intentarlo.

La madre de tres hijos de Glencoe, IL y originaria de Lituania, dijo que la foto del gran momento fue captada el sábado pasado a las 10 a.m. mientras Chicago se preparaba para el embate de una ola frío y nieve.

“Llegamos al lago con la esperanza de sumergirnos, muchas playas estaban completamente congeladas, pero de repente vi las capas de hielo en forma de lirios”, dijo Guthmann a nuestra cadena hermana NBC Chicago.

“Con un bastón de esquí medí la profundidad del agua y me aseguré de que el hielo se moviera. La seguridad es lo primero. También decidimos no entrar juntas, solo una a la vez, y así fue como mi amiga logró tomar la foto”

Guthmann dijo que las condiciones del tiempo ese día eran "perfectas" para nadar en el lago, y señaló que la temperatura del agua era de 30 grados y la del aire marcaba solo 14.

"Por lo general, me quedo sumergida hasta el cuello de tres a cinco minutos, pero ese día me quedé menos tiempo para poder guardar fuerzas y salir del agua", dijo. "Mi amiga me dio la mano y no tuve problemas para salir. Llevaba guantes de neopreno especiales para proteger mis manos del hielo y el aire frío".

Guthmann dijo que comenzó a nadar en agua fríasal ver años atrás que otras personas en Glencoe practicaban la técnica. "Estaba tan impresionada que quería probarlo yo misma", dijo, y agregó que pensaba que le ayudaría con sus dolores y molestias físicas.

Primero comenzó con duchas frías diarias, seguido de baños con hielo y finalmente pasó a sumergirse al lago Michigan.

Fue durante la pandemia que Guthmann empezó a notar los beneficios de la inmersión en agua fría en su salud mental y dijo que la actividad se convirtió en una “salida saludable”, en medio del encierro.

“Me ayuda a mi salud mental a calmar mi mente, tranquilizar mis pensamientos y mi ansiedad", dijo. "He aprendido a estar cómoda cuando me siento incómoda".

Aun así, tanto Guthmann como los expertos no recomiendan que otras personas practiquen de inmediato la inmersión en agua fría, ya que podría ser mortal si no se usa protección térmica especializada y un traje de neopreno.

"Cuando el agua fría entra en contacto con la piel, el golpe de frío provoca una pérdida inmediata del control de la respiración", afirma el sitio web del Centro Nacional para la Seguridad del Agua Fría.

Esta práctica “aumenta el riesgo de ahogamiento repentino, incluso si el agua está en calma y si sabes nadar".

Según la Outdoor Swimming Society, quienes practican la inmersión en agua fría también pueden experimentar lo que se conoce como “Afterdrop", "sales y te sientes bien, luego empiezas sentir mucho frío, te puedes desmayar, sufrir de fuertes temblores musculares y sentirte muy mal” .

Grupos y autoridades de Chicago también advierten el evitar caminar sobre el hielo alrededor del lago Michigan. Desde 2010, se han reportado cerca de 948 ahogamientos en los Grandes Lagos algunos relacionados por el hundimiento de hielo.

Los expertos instan al público a no caminar sobre el hielo y tener siempre mucho cuidado al caminar cerca de cuerpos de agua durante el invierno.