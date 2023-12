Morton Arboretum ofrecerá entrada gratuita el día de Navidad

Si bien muchas tiendas, actividades y restaurantes están cerrados el día de Navidad, algunas partes de una querida atracción local estarán abiertas durante el día festivo.

Según un comunicado de prensa, el Morton Arboretum en Lisle ofrece entrada gratuita con reservas de entrada programadas a los visitantes el día de Navidad.

"Los visitantes pueden ver las cinco esculturas a gran escala 'De la Tierra' y explorar las 16 millas de senderos para caminatas, nueve millas de caminos, lagos y más", dijeron los funcionarios sobre lo que estará abierto en el Arboretum el día de Navidad.

La entrada gratuita se aplica únicamente a la entrada general durante el día, según el comunicado. Los edificios y el Jardín Infantil permanecerán cerrados el día de Navidad, aunque habrá baños portátiles disponibles, según el comunicado.

Según los funcionarios, el popular evento Iluminación del Arboretum, que requiere entradas, no está incluido en la entrada gratuita y permanecerá cerrado en Nochebuena y Navidad.

Los miembros tienen acceso exclusivo al Arboretum desde las 7 a.m. hasta las 9 a.m. Los que no son miembros pueden ingresar entre las 9 a.m. y las 3 p.m., según el comunicado.

Los boletos gratuitos con entrada programada se pueden reservar aquí.