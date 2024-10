Masacre a familia boricua en Romeoville: Revelan detalles detrás del motivo del crimen

ROMEOVILLE - La Policía de Romeoville, en Illinois, dio a conocer este jueves su reporte final que revela impactantes detalles del motivo y quién es el autor intelectual de la masacre de una familia puertorriqueña en septiembre de 2023.

En dicho reporte, hay información que apunta a un nuevo móvil y evidencia recopilada de las diferentes escenas de este crimen atroz.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La historia comenzó en la cuadra de un vecindario tranquilo de Romeoville el 17 de septiembre de 2023. La policía de Romeoville fue llamada a la casa donde vivían Zoraida Bartolomei, Alberto Rolón, sus dos hijos pequeños y tres perros.

Dicha llamada era para un control de bienestar debido a que Alberto no se presentó a trabajar y la familia de Zoraida no pudo comunicarse con ella ni con los niños. En una conferencia de prensa que había dado la policía el 18 de septiembre de 2023, se informó que los hechos habrían sucedido en algún momento entre las 9 p.m. del sábado, 16 de septiembre y las 5 a.m. del domingo, 17 de septiembre.

La casa de la familia Rolón Bartolomei sigue acordonada y fuertemente vigilada por la policía que continúa recabando evidencia e investigando el crimen.

De acuerdo con el departamento de policía de Romeoville, cuando llegaron los oficiales a la vivienda, encontraron una grieta en una ventana y vieron mesas volcadas adentro. Cuando caminaron hacia la parte de atrás de la casa, vieron dos perros muertos e hicieron una llamada para entrar.

La casa estaba llena de horror: Zoraida, Alberto, los dos niños y los perros fueron asesinados a tiros. Un informe de la policía de Romeoville obtenido por NBC 5 News y Telemundo Chicago detalló que los miembros de la familia recibieron 20 disparos en total.

Durante el año pasado, surgieron preguntas, rumores y desilusiones. ¿Qué le pasó a esta familia y por qué?

Esas preguntas quedaron sin respuesta por meses, hasta ahora. La policía de Romeoville concluyó su investigación, señalando amoríos, manipulación y engaño.

A través de la cámara Ring, dispositivo I-PASS, torres de telefonía celular y sistemas de cámaras Flock, la policía pudo rastrear una ruta exacta y un vehículo sospechoso desde Streamwood hasta Romeoville. El vehículo era conducido por Nathaniel Huey Jr, un compañero de trabajo de Zoraida, quien luego fue señalado como el principal sospechoso del crimen y a quien se le atribuyó directamente los asesinatos.

"La evidencia digital muestra la ruta del vehículo utilizado para cometer el crimen desde la casa de Huey Jr. y Palomo en Streamwood, Illinois, hasta la cuadra 500 de Concord en Romeoville y de regreso a Streamwood en el momento en que ocurrieron los asesinatos. Huey Jr. salió y volvió a entrar al vehículo involucrado por el lado del pasajero y Palomo era la conductora del vehículo", explicó la policía de Romeoville a través de un comunicado que data de diciembre de 2023 cuando aún no tenían el informe completado.

La policía fue a una casa que Nathaniel compartía con su pareja, Ermalinda Palomo. El vehículo visto afuera de la casa familiar estaba estacionado en la calle.

Mientras la policía trabajaba para armar un caso e interrogar a Nathaniel, los dos huyeron, según sostuvo la policía. La familia de Ermalinda presentó un informe de persona desaparecida en peligro, creyendo en ese momento que ella había sido secuestrada y estaba en peligro.

Sin embargo, el informe policial luego pintará una historia muy diferente.

Días después, específicamente el 20 de septiembre, un sistema de cámaras Flock en Catoosa, Oklahoma, detectó el vehículo de Nathaniel y Ermalinda en un Walmart. El video obtenido por NBC 5 News de la Policía de Catoosa, Oklahoma, muestra a los dos entrando a la tienda juntos, uno al lado del otro, comprando productos electrónicos y en los pasillos de maquillaje.

El video de la cámara corporal recientemente liberado captura los momentos finales antes de las muertes de los sospechosos involucrados en los impactantes asesinatos de Romeoville en 2023.

Video muetra a ambos saliendo de la tienda sonriendo y dirigiéndose a su vehículo. Los oficiales de Catoosa estaban en el estacionamiento esperando. El video los muestra saliendo tras los sospechosos.

La búsqueda de un sospechoso y una persona de interés en los tiroteos fatales de una familia en Romeoville llegó a un trágico final el miércoles cuando ambos individuos fallecieron en un accidente en una carretera de Oklahoma.

Se produjo una persecución policial que terminó en una carretera interestatal de Oklahoma en un choque en la que hubo un estallido y la camioneta a la que iban a bordo ardió en llamas. La policía informó que Nathaniel disparó a Ermalinda, y luego se quitó la vida. Ermalinda fue llevada al hospital donde luego falleció.

"Las personas desesperadas toman acciones desesperadas y con el sistema de vigilancia sabíamos con qué teníamos que lidiar", dijo R. L. Benlight, jefe de la policía de Catoosa, Oklahoma.

La policía de Catoosa, Oklahoma dio a conocer cómo se dio con el paradero del vehículo ligado al horrendo asesinato de una familia en Romeoville, Illinois y cómo todo terminó.

Se podía escuchar a los oficiales de Oklahoma en la cámara corporal diciendo que era un "sospechoso de asesinato armado y peligroso", de Illinois. Mientras se escuchó a otro decir: "ella es la persona desaparecida en peligro, él es el sospechoso de asesinato". Un oficial que respondió: "no parecía que la estuvieran reteniendo contra su voluntad".

Entonces, ¿quién era Ermalinda Palomo? ¿Y por qué mataron a la familia en Romeoville?

El informe policial ahora revela esa retorcida historia de manipulación, amoríos y engaños.

Un año antes de los asesinatos, el informe reveló que Ermalinda sabía sobre el romance de Nathaniel con Zoraida. El documento también detalló que Ermalinda creó números de teléfono falsos y cuentas en línea para comunicarse con Nathaniel. Varias de estas cuentas, según el informe, muestran que estos perfiles falsos se hicieron para hacerse pasar por miembros de un cártel mexicano, vinculado a Ermalinda.

De izquierda a derecha: Nathaniel Huey Jr. y Ermalinda Palomo.

De acuerdo con un informe del oficial, Nathaniel nunca supo que Ermalinda estaba detrás de las cuentas, incluso después de su muerte.

En una cuenta, Ermalinda se hizo pasar por un sicario de un cártel mexicano para convencerle a Nathaniel que tenía que matar a Zoraida y a su familia, según indicaron las autoridades.

Ahora con Nathaniel presuntamente envuelto en este cártel que resultó ser parte "de un mundo virtual creado por Ermalinda", llevó a cabo los asesinatos.

El informe policial describió que, mientras Nathaniel estaba adentro de la casa de Zoraida y su familia, Ermalinda estaba en el auto esperando, comunicándose con él a través de walkie-talkies hasta que el crimen se cometió.

De acuerdo con las autoridades, todo se trató del macabro plan de una mujer despechada que, tras conocer que su novio le era infiel con una de las víctimas, logró convencer a su novio de matar a su amante y su familia.