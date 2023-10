Maratón de Chicago 2023: Mira aquí la carrera en vivo

NOTA: Telemundo Chicago ofrecerá una transmisión en vivo con cobertura completa de la carrera a partir de las 7:00 am este domingo, en el reproductor de arriba.

Llegó el día. Este domingo más de 40,000 corredores participarán en el Maratón de Chicago del Bank of America 2023, un evento que podrá disfrutar en vivo desde cualquier lugar a través de Telemundo Chicago, NBC Chicago, NBC Sports Chicago.

El Maratón de Chicago del Bank of America es uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad y este domingo es la gran celebración deportiva. Para disfrutar de esta emocionante carrera en vivo lo puede hacer a través de Telemundo Chicago, NBC Chicago y NBC Sports Chicago.

NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago y NBC Sports Chicago ofrecerán cobertura completa en vivo y transmisión en vivo del Maratón de Chicago 2023 tanto en inglés como en español.

La carrera número 45 del Maratón de Chicago está programada para comenzar poco después de las 7 a.m. del 8 de octubre.

Las transmisiones de televisión en vivo se transmitirán de 7 a 11 a.m. CT y la transmisión en vivo estará disponible en nbcchicago.com, nbcsportschicago.com y telemundochicago.com. Las transmisiones en vivo también estarán disponibles en las aplicaciones NBC Chicago, NBC Sports Chicago y Telemundo Chicago, así como en el canal de transmisión NBC Chicago 24/7 de 7 a.m. a 3 p.m. CT. Una cámara en vivo desde la línea de meta transmitirá desde las 11 a.m. hasta las 3 p.m. en los tres sitios web y aplicaciones.

Míralo en vivo en el reproductor de arriba el día de la carrera o mira a continuación cómo encontrarlo en tu canal de transmisión preferido:

Cómo encontrar Noticias NBC Chicago en Peacock

Vaya a PeacockTV.com o descargue la aplicación gratuita Peacock para su dispositivo de transmisión, teléfono o tableta. Está disponible para iPhone o Android.

Haga clic en la pestaña "canales" en la aplicación.

Desplácese por los canales hasta NBC Chicago News.

Cómo encontrar Noticias NBC Chicago en Roku

Seleccione el mosaico Live TV en la pantalla de inicio de su Roku TV y luego haga clic en el botón de flecha izquierda.

O

Abra la aplicación The Roku Channel, haga clic en el botón de flecha izquierda para acceder al menú de navegación de la izquierda, desplácese hacia abajo hasta el Canal 4114 y seleccione Live TV.

Cómo encontrar Noticias NBC Chicago en Samsung TV Plus

Navegue hasta la parte "Todos los canales" de su televisor, sitio web conectado o dispositivo móvil. Haz clic aquí para ver en línea.

Haga clic en "Noticias Locales" y navegue hasta NBC Chicago News.

Cómo encontrar Noticias NBC Chicago en Xumo Play

Abra la aplicación Xumo Play en su dispositivo móvil o plataforma de transmisión favorita.

En Live Guide, hay una lista vertical de secciones de contenido. Desplácese hacia abajo hasta la última opción, Noticias Locales.

Desplácese por las opciones locales y seleccione NBC Chicago News.

Cómo encontrar Noticias NBC Chicago en Amazon Fire TV

Los usuarios ahora pueden ver los noticieros de NBC Chicago a través de dispositivos de transmisión Amazon Fire.

Abre la pantalla de inicio de Fire TV

Haga clic en la aplicación Noticias y seleccione su canal NBC local

También puede encontrar cobertura de las estaciones de NBC en Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia, San Diego, Dallas Fort Worth, Área de la Bahía de San Francisco, Washington, D.C., Boston, Sur de Florida y Hartford.

Adicionalmente, los usuarios pueden ver Noticiero Telemundo Noreste, Noticias Telemundo California, Noticias Telemundo Texas, y Noticias Telemundo Florida en sus respectivas regiones.