Los White Sox despiden al mánager Pedro Grifol

Los White Sox despidieron al mánager Pedro Grifol, según anunció el equipo en un comunicado de prensa el jueves.

El despido de Grifol se produce después de que los White Sox establecieran un récord de franquicia de más derrotas consecutivas en una sola temporada, cayendo por decimocuarta vez ante los Red Sox, 14-2, el jueves 6 de junio.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Antes de ese juego, los White Sox perdieron juegos muy igualados (ambos terminaron 7-6) en Wrigley Field contra los Cubs en la Serie Crosstown. Mientras las pérdidas seguían acumulándose, Grifol admitió que la creciente especulación sobre su situación laboral es parte del trabajo.

"Eso es parte del trabajo. ¿Verdad? No me concentro en esas cosas. Es parte del trabajo", dijo Grifol antes del partido del miércoles. "No estamos ganando. Entonces, cuando no estamos ganando, la especulación aumenta cada vez más. Es parte de lo que hacemos. Nos inscribimos para ganar juegos de béisbol. Y cuando no lo haces, siempre existe la posibilidad de que se haga un cambio."

Los del South Side contrataron a Grifol, de 54 años, para convertirse en el 42º entrenador de la franquicia el 1 de noviembre de 2022. Sucedió a personas como Tony La Russa, quien se alejó de su puesto después de la temporada de 2022.

Grifol llegó a los White Sox con una gran experiencia gracias a haber desempeñado varios roles. Se unió a los Royals en 2013, entrenando a través de su sistema de ligas menores. Allí, también fue entrenador asistente de bateo e instructor de recepción. Se convirtió en entrenador de banca del equipo en 2020.

Grifol heredó un equipo de los White Sox que inmediatamente se encaminaba a una reconstrucción. Luego, el gerente general Rick Hahn y el vicepresidente Kenny Williams optaron por realizar una venta de liquidación en la fecha límite de cambios de la MLB de 2023. Ellos se deshicieron a gente como Lucas Giolito, Reynaldo López, Lance Lynn, Joe Kelly, Jake Burger, Keynan Middleton y Kendall Graveman.

Después de eso, los White Sox comenzaron a convertirse en un equipo poco competitivo, terminando 61-101 en 2023 y ahora tienen el peor récord de las Grandes Ligas esta temporada.

Esa no es una situación ideal para un mánager de primer año. Y es exactamente por eso que todas las deficiencias de los White Sox de esta era no pueden recaer únicamente en los pies de Grifol. Sin embargo, como demostraron los White Sox con su decisión de dejar ir a Grifol, su desempeño como manager del equipo era inaceptable a este ritmo.

Aún así, incluso antes de ser despedido por el equipo, Grifol mencionó su confianza pasado un futuro con después de los White Sox, si hubiera llegado a este resultado.

"Me siento muy cómodo con quién soy como hombre de béisbol y estos entrenadores son muy buenos entrenadores que realmente les importa. Y sangramos esto. Esto es lo que hacemos para ganarnos la vida. Hay muchos sacrificios que se hacen todos los días por estos entrenadores, yo mismo, ayudar a estos muchachos a desempeñarse y seguir mejorando día a día para que podamos ganar partidos".