Los mercados de productos emergentes satisfacen la necesidad en las comunidades desatendidas del área de Chicago

Los mercados de productos gratuitos están apareciendo en varios centros para personas mayores y centros comunitarios en comunidades desatendidas en el área de Chicago para ayudar a satisfacer una necesidad.

Como parte de sus programas de Medicaid, Blue Cross and Blue Shield está distribuyendo $2 millones de alimentos gratis antes del 30 de junio de 2023.

"Estamos entrando en estos desiertos alimentarios y trayendo productos que no creo que vean regularmente en algunas áreas", dijo Tom Prinske, propietario de T. Castro, un distribuidor de productos agrícolas en Chicago.

Blue Cross and Blue Shield of Illinois se asoció con T. Castro y otros proveedores de productos agrícolas para los obsequios, que están abiertos a cualquier persona de la comunidad.

El South Chicago Heights Senior Center se transformó en uno de los mercados emergentes para ayudar a personas como Shirley Rowley.

"Papas, cebollas, frutas", dijo Rowley, enumerando lo que tenía en mente, ahora que los beneficios de emergencia del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que ella y muchos otros recibieron durante la pandemia que terminó el mes pasado.

"Tengo una gran disminución, así que solo recibo $ 26 al mes", dijo Rowley quien también dijo que es muy útil.

Además de los proveedores de productos agrícolas, Blue Cross and Blue Shield of Illinois también está trabajando con Meals on Wheels, Community Nutrition Network y varios condados de Illinois para planificar estos próximos eventos:

Condado Cook

Café: South Chicago Heights Community Café

Ubicación: 3140 Enterprise Park Ave.

Fechas emergentes: 4 de mayo y 1 de junio

Cafetería: Phoenix Community Cafe

Ubicación: 650 Phoenix Center Dr.

Fechas emergentes: 20 de abril, 25 de mayo y 15 de junio

Cafetería: Dolton Community Cafe

Ubicación: 14801 Lincoln Ave.

Fechas emergentes: 13 de abril

Condado Will

Café: Joshua Arms Senior Residences

Ubicación: 1315 Rowell St., Joliet

Fechas emergentes: 2 de mayo y 6 de junio

Café: Fairmont Community Center

Ubicación: 525 Barry Ave., Lockport

Fechas emergentes: 11 de abril, 9 de mayo y 13 de junio

Cafetería: Guy A. Seil Senior Apartments

Ubicación: 1090 S. Ceder Road, New Lenox

Fechas emergentes: 18 de abril, 16 de mayo y 20 de junio

Café: Joliet Senior Center

Ubicación: 251 Center St., Joliet

Fechas emergentes: 11 de mayo y 8 de junio