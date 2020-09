Controversia por vagón de “mascarilla opcional” en trenes del South Shore Line

El debate sobre el uso de mascarillas en medio de la pandemia de coronavirus ha sido un problema continuo durante varios meses, pero el servicio de trenes de South Shore Line ha encontrado una solución para evitar confrontaciones con los clientes que eligen no usarlas.

La South Shore Line, operada por el Distrito de Transporte de Cercanías del Norte de Indiana, ha comenzado a hacer arreglos para aquellos que se niegan a usar máscarillas, instalando los llamados vagones de “máscara opcional” en sus trenes.

"Recibíamos quejas de los pasajeros, que nos decían que otros en su vagón no llevaban máscaras", dijo el presidente Michael Noland. “Debido a que tuvimos problemas de cumplimiento, optamos por este enfoque”.

La línea South Shore, que va desde South Bend, Indiana, llega hasta la estación Millennium en Chicago.

Los empleados en el servicio de tren todavía deben usar mascarillas, y los pasajeros que no estén en el vagón con “máscara opcional” también deben usarlas, a menos que su condición médica u otras circunstancias atenuantes se lo impidan.

Noland dice que las quejas por incumplimiento han disminuido desde que se agregaron los vagones de máscarilla opcional.

"No es una política perfecta, pero creemos que ha funcionado muy bien porque teníamos muchos clientes preocupados", dijo. "No los alentamos a que no usen una mascarilla, y les advertimos que hay requisitos de uso de mascarilla que deben tener en cuenta".

Esos requisitos están vigentes en varias comunidades a lo largo de la ruta del tren, incluidos los condados de St. Joseph, Laporte y Lake que exigen el uso de mascarillas en áreas públicas.

Illinois requiere que se use mascarilla en público cuando no es posible el distanciamiento social.