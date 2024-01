Los Bears siguen abiertos a todas las opciones de estadio, dice Kevin Warren

El tiempo ha pasado, pero la misión de los Bears para un nuevo estadio sigue siendo la misma, o eso dijo Kevin Warren durante la conferencia de prensa de fin de temporada del equipo, donde detalló dónde están las cosas.

"La prioridad es asegurarnos de que construimos un estadio de clase mundial para nuestros fanáticos", dijo el miércoles el director ejecutivo y presidente Kevin Warren en Halas Hall.

Después de encontrarse con un impasse relacionado con los impuestos con Arlington Heights, los Bears reabrieron sus intereses en otras ubicaciones para el estadio. Pero aún tienen que tomar una decisión definitiva sobre dónde será.

No descartan ninguna opción, pero Warren notó algunos destacados.

Arlington Heights

"Todavía somos dueños de la propiedad", dijo Warren sobre Arlington Heights. "Todavía estamos en comunicación con las personas en Arlington Heights. Hemos tenido reuniones con personas en la ciudad de Chicago. Así que estamos enfocados nuevamente en asegurarnos de que adoptamos el enfoque de hacer las cosas correctas. Ese estadio es… es una decisión de 40 años. Y debemos asegurarnos de hacerlo bien y de que seamos muy deliberados en nuestro proceso de pensamiento".

Hace casi un año, el 15 de febrero de 2023, los Bears publicaron una carta diciendo que habían cerrado la compra del terreno de 326 acres en Arlington Heights y la propiedad de Arlington Park "para asegurar el potencial de comenzar una nueva y emocionante capítulo para los Bears, nuestros fanáticos, la comunidad de Chicago y el estado de Illinois".

Sin embargo, durante el verano, la forma de pensar sobre Arlington Heights cambió cuando se encontraron con problemas de evaluación de la propiedad del sitio.

La propiedad fue valorada anteriormente en $33 millones por el condado de Cook. Sin embargo, durante una reevaluación trienal, la oficina del tasador Fritz Kaegi estimó el valor en $197 millones. Ese aumento de seis veces, naturalmente, enviaría la factura del impuesto a la propiedad de los Bears por las nubes.

Churchill Downs, que se vio afectado por el aumento de la factura de impuestos en 2022, presentó una apelación diciendo que el valor de la propiedad era de $37.2 millones. Los distritos escolares de la zona, que se financian con impuestos a la propiedad, respondieron con $150 millones. Las dos partes finalmente llegaron a un acuerdo por $95 millones, lo que llevó el pago de impuestos de Churchill Downs de alrededor de $16.2 millones a poco menos de $7.8 millones. Pero ese es sólo un acuerdo de un año entre ambas partes. Los Bears serán los siguientes en ser afectados.

¿Pero lo harían?

"Trato de prever prácticamente todo", dijo Warren. "Esa es simplemente la naturaleza de esto. Es por eso que estamos aquí. Si todo fuera fácil y si todo estuviera en su lugar, no estaríamos aquí. Y por eso entiendo que, una vez más, no lo miro como un obstáculo. Lo veo como una oportunidad para que construyamos relaciones y hagamos algo especial juntos".

Recientemente, los distritos escolares de Arlington Heights regresaron con una oferta para reducir la tasación de la propiedad a $160 millones basándose en dos tasaciones independientes realizadas por MaRous & Company. Eso todavía está muy lejos de los $33 millones que los Bears han declarado que ven valorada la propiedad.

A principios de diciembre, cuando se publicó el anuncio, el comunicado también indicó que esperan que los Bears contrarresten un valor para fin de año. Se desconoce si los Bears han presentado otro valor de propiedad o cuánto sería ese valor.

Pero Warren dijo que cuanto más se espera, más caras se vuelven las cosas para el estadio.

"Tal como está el mercado, cuanto más se espera, más caro es construir cualquier proyecto", dijo Warren. "Me estoy asegurando de concentrarme en no apresurarme, pero sí en asegurarme de que seamos deliberados en el proceso del estadio porque realmente en ese mundo el tiempo es dinero. Y lo he dicho todo el tiempo: en el momento que una pala se clava en el suelo, estoy seguro de que podremos tener un edificio para jugar dentro de 36 meses después de que eso suceda".

Pero pronto se producirán conversaciones entre ambas partes, según Warren.

"Sé que ha habido algunas actividades de divulgación a las que debemos dar seguimiento para asegurarnos de continuar ese diálogo. Y nuevamente, este es simplemente un proceso largo. Así que sospecho que en algún momento aquí en el futuro cercano, nuestros abogados y sus abogados continuarán dialogando. Y hemos tenido una relación muy respetuosa con los distritos".

Chicago

Los Bears también se han mantenido en contacto con la ciudad de Chicago. Warren habló efusivamente de la ciudad el miércoles y lo expresó como una consideración seria para el futuro sitio de su estadio, diciendo que la posibilidad lo "intrigó".

"Muy rara vez se tiene la oportunidad de tener un centro de la ciudad tan hermoso con una vibrante comunidad empresarial con un lago absolutamente hermoso y la energía que conlleva", dijo Warren. "Y por eso siempre me enfoco en, ¿cuál es la manera en que podemos, ya sabes, reunir la belleza del lago, la belleza del centro de la ciudad, la comunidad empresarial, todas las exhibiciones de arte, para unir todo eso en un medio ambiente? Siempre se trata de los fans. ¿Cómo podemos crear un ambiente que realmente disfruten?".

Los Bears y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también se reunieron dos veces para discutir el estadio. En ambas ocasiones, emitieron declaraciones conjuntas sobre la naturaleza positiva de sus conversaciones.

También hubo informes de que el equipo podría considerar construir en el lote sur de Soldier Field.

"Lo que me intriga del centro de la ciudad es que creo firmemente que Chicago es la mejor ciudad del mundo", dijo Warren.

Añadió que el tamaño del estadio puede no ser un factor tan importante.

"Cada vez que tienes 326 acres, puedes hacer más", dijo Warren, refiriéndose a la diferencia entre las ubicaciones de Arlington Heights y Chicago. "Pero es increíble, ya sabes… si miras el US Bank Stadium, no es una huella realmente grande, pero has podido crear ese entorno y sí, hay cosas en ese entorno en el centro que puedes crear cosas que no tienes en los suburbios o cosas en los suburbios que puedes crear que no tienes en el centro y yo soy uno de esos individuos que no son solo - miro la vida como si el vaso estuviera medio lleno. Miro el vaso lleno y está lloviendo a cántaros. Y hay tantas cosas que podríamos hacer juntos. Así que absolutamente podríamos construir algo que sería magnífico en el centro".

Otras ubicaciones

Desde hace meses se especula sobre dónde se construirá el estadio de los Bears. Desde que los Bears declararon que sus opciones estaban abiertas más allá de Arlington Heights en el verano, varios municipios han expresado su interés.

Naperville, Aurora y Waukegan han expresado interés en albergar el estadio. Según los informes, los Bears incluso han considerado utilizar el estacionamiento sur del Soldier Field para construir un nuevo estadio. Dado que Soldier Field perdió su estatus de hito histórico en 2006, técnicamente puede ser derribado.

Independientemente de dónde termine el estadio de los Bears, Warren es la persona adecuada para el trabajo.

"Trato de ser un gran pensador innovador y, como dije, mi pasión y amor por el área de Chicago… es una bendición trabajar, no sólo con los Bears, sino también poder trabajar en un posible solución para el estadio. Me emociono cada día que me levanto", dijo Warren.