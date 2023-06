Lo que incluyen los boletos de NASCAR y cómo encontrar eventos gratis este fin de semana

El evento contará con dos carreras de NASCAR en las calles, denominadas The Loop 121 y The Grant Park 220, que tendrán lugar alrededor del Parque Grant Pen el centro de Chicago. Las carreras cubrirán un circuito de 2.2 millas con al menos 55 vueltas, pasando por importantes vías de Chicago como Michigan Avenue y DuSable Lake Shore Drive.

Se espera que el evento atraiga unos 50,000 aficionados. Además, habrá un festival de música con presentaciones de The Chainsmokers, Miranda Lambert y The Black Crowes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Las opciones de boletos para el evento varían, comenzando desde la entrada general a $269 por boleto, que incluye la admisión de dos días y la vista cercana de ambas carreras, hasta lujosas suites VIP con vista en primera fila, asientos tipo salón y una "experiencia culinaria extravagante" en Chicago por $3,015. Algunas secciones de asientos reservados, a partir de $465 por boleto, ya están agotadas, según un portavoz de NASCAR.

Solo los invitados con boletos tendrán acceso para ver The Loop 121, The Grant Park 220 y el festival de música, ya que estas carreras se llevan a cabo en las concurridas calles del centro de Chicago. Sin embargo, para los fanáticos sin boletos, hay una opción: NASCAR Village, un festival gratuito al público durante el fin de semana de carreras. NASCAR Village en Butler Field estará abierto al público a las 9 a.m. tanto el 1 como el 2 de julio. Contará con exhibiciones de coches de NASCAR y exposiciones interactivas del Museo de Ciencia e Industria y el Museo Field.

NASCAR Village permanecerá abierto hasta el final de cada carrera, señalizado por la bandera a cuadros. Así, los visitantes podrán disfrutar de las festividades durante todo el día.

Para obtener información más detallada sobre el programa de eventos del fin de semana, las personas interesadas pueden encontrarla aquí.