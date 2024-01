Lo que debe saber sobre las exhibiciones de vehículos recreativos, barcos y automóviles

El calendario pasó al 2024, y con él se genera expectación por múltiples eventos próximos en Chicago que mostrarán las últimas innovaciones en vehículos de todo tipo.

El Salón de RV y Camping de Chicago, el Salón Náutico de Chicago y el Salón del Automóvil de Chicago están programados para realizarse dentro de los dos primeros meses del año, lo que supone un comienzo lleno de acontecimientos para el nuevo año.

El Salón Náutico de Chicago dará inicio a la ocupada temporada de convenciones en poco más de una semana a partir del martes, y el evento de cinco días tendrá lugar del 10 al 14 de enero en McCormick Place.

A continuación se detallan los horarios del Salón Náutico de Chicago 2024:

Miércoles 1/10: 2-8 p.m.

Jueves 11 de enero: 11 a.m. - 8 p.m.

Viernes, 12 de enero: 11 a.m. - 8 p.m.

Sábado, 1/13: 10 a.m. - 8 p.m.

Domingo, 1/14: 10 a.m. - 5 p.m.

Los boletos para adultos se pueden comprar en línea aquí por $13 o en el sitio por $15, mientras que los boletos son gratuitos para niños de 12 años o menos si van acompañados de una entrada paga de adulto.

El espectáculo de este año contará con muchas atracciones, desde nuevos botes chocones para niños hasta una piscina para practicar remo y un simulador mecánico de olas de surf.

Puede encontrar más información sobre el Salón Náutico de Chicago aquí.

Después del Salón Náutico de enero llegará uno de los eventos más esperados de cada año: el Salón del Automóvil de Chicago, de 10 días de duración, la exposición de automóviles más grande del país.

Las festividades para el Salón del Automóvil de Chicago de este año, que también se llevarán a cabo en McCormick Place, comenzarán el 8 de febrero con una vista previa para los medios de comunicación dos días antes del espectáculo público.

El 9 de febrero se llevará a cabo un evento "First Look for Charity" antes de que el espectáculo comience oficialmente el sábado 10 de febrero.

El programa se extenderá hasta el Día de los Presidentes o el lunes 19 de febrero.

El Salón del Automóvil de Chicago de este año abrirá todos los días a las 10 a.m. y cerrará a las 9 p.m. el 10 de febrero y del 12 al 18 de febrero.

El espectáculo cerrará a las 6 p.m. el 11 de febrero y a las 8 p.m. el 19 de febrero.

El evento de este año mostrará las últimas innovaciones en automóviles, y los vehículos que se exhibirán en 2024 aún no se han determinado.

Los boletos cuestan $17 por persona para adultos y $12 por persona para niños de 4 a 12 años y personas mayores de 62 años o más. La entrada es gratuita para niños de 3 años y menores.

Puede encontrar más información sobre el Salón del Automóvil de Chicago 2024 aquí.

Para aquellos interesados ​​en vehículos que son un poco más grandes, hay tiempo para tomar un descanso mientras se lleva a cabo el Salón del Automóvil de Chicago para ver el Salón de RV y Camping de Chicago en el Centro de Convenciones Donald E. Stephens en Rosemont.

La feria de este año se llevará a cabo del jueves 15 de febrero al domingo 18 de febrero y exhibirá nuevos modelos 2024 con precios especiales y exhibiciones en stands relacionados con campamentos.

El espectáculo operará con el siguiente horario:

Jueves, 02/15: 12-8 p.m.

Viernes, 02/16: 10 a.m. - 8 p.m.

Sábado, 02/17: 10 a.m. - 9 p.m.

Domingo 02/18: 10 a.m. - 5 p.m.

Los boletos de un día para adultos de 13 años en adelante cuestan $14, aunque se puede comprar un boleto de varios días por $19. Los boletos cuestan $4 para niños de 6 a 12 años, y un pase de varios días cuesta $7 para niños.

Puede encontrar más información sobre qué esperar en la feria de este año aquí.