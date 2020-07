Las 10 nuevas leyes que entran en vigor este 1 de julio en Illinois

Hay varias leyes nuevas que entraron en vigencia en Illinois este miércoles. Estas leyes van desde un aumento del salario mínimo hasta nuevos requisitos de educación en las escuelas y capacitación obligatoria para prevenir el acoso sexual en el lugares de trabajo.

Aquí te dejamos un vistazo a 10 de las medidas que entraron en vigencia

Aumento de salario mínimo

Los trabajadores con salario mínimo reciben un aumento por segunda vez este año. Bajo esta nueva ley, el salario mínimo aumenta de $ 9.25 a $ 10 por hora, luego de un aumento de $ 1 al comienzo del año. El 1 de enero de 2021, aumentará nuevamente a $ 11 por hora y seguirá subiendo hasta alcanzar los $ 15 por hora a partir del 1 de enero de 2025.

Aumento del impuesto a la gasolina

El impuesto a la gasolina de Illinois se duplicó el año pasado a 38 centavos por galón para financiar la mejora de las carreteras. Un aumento de 0.7 centavos por galón entra en vigencia el 1 de julio, bajo una nueva fórmula que vincula el impuesto a la tasa de inflación.

Sanciones más severas por enviar mensajes de texto y conducir

Esta medida modifica el Código de Vehículos de Illinois para establecer una suspensión de la licencia de 12 meses y una multa mínima de $ 1,000 para un conductor que causa grandes daños corporales, discapacidad permanente o desfiguración a otra persona mientras envía mensajes de texto y conduce.

Sanciones más severas para los conductores que lesionan a alguien mientras violan el derecho de paso

Esta nueva ley establece una suspensión de la licencia de 12 meses para un automovilista que, si viole el derecho de paso en los cruces peatonales y en las zonas escolares y causa lesiones graves a otra persona.

No se suspende la licencia por no pagar multas

El secretario de estado de Illinois no podrá suspender la licencia de conducir de una persona o el registro del vehículo por no pagar una multa o sanción a tiempo. Bajo esta nueva ley los legisladores expresan que una persona todavía tiene derecho a conducir y trabajar a pesar de no poder pagar una multa por conducir.

Historia LGBTQ se incluye en programas educativos

La historia LGBTQ debe enseñarse en las escuelas públicas de Illinois a partir del año escolar 2020-2021. El proyecto de ley también requiere que las escuelas compren libros de texto que sean "no discriminatorios" e "incluyan los roles y contribuciones de todas las personas protegidas bajo la Ley de Derechos Humanos de Illinois".

Educación Cívica en las Escuelas

Esto requiere que las escuelas públicas del estado enseñen al menos un semestre de educación cívica en cualquier momento entre los grados sexto y octavo. Las lecciones deben centrarse en las instituciones gubernamentales, la discusión de los problemas actuales y sociales y las simulaciones del proceso democrático.

Prevención del acoso sexual y capacitación anual

Esta medida convierte en una violación de los derechos civiles que un empleador hostigue a un empleado por motivos de raza, religión, edad, sexo, estado civil, discapacidad, orientación sexual, embarazo, estado de ciudadanía y más. También define que un empleador es responsable del acoso cometido por empleados, consultores y contratistas si el empleador se entera de la conducta y "no toma medidas correctivas razonables". Las empresas deben divulgar cada año al Departamento de Derechos Humanos de Illinois cualquier fallo, fallo o acuerdo en su contra relacionado con el acoso o la discriminación.

La nueva ley también exige que cada empleador brinde capacitación para la prevención del acoso sexual una vez al año, y todos los restaurantes y bares deben proporcionar una política de acoso sexual a todos los empleados por escrito dentro de la primera semana de su empleo. Los hoteles y los casinos también deben, además de proporcionar a los empleados que trabajan solo en áreas de seguridad o dispositivos de notificación para pedir ayuda si es necesario, incluir en una política contra el acoso sexual una disposición que permita a los empleados tomarse un tiempo libre para presentar un informe policial o queja penal.

Todos los empleados protegidos de la discriminación

El tamaño de un empleador ya no determinará si los trabajadores estarán protegidos contra la discriminación por motivos de raza, sexo, edad, orientación sexual, religión y otras categorías protegidas. La definición de empleador en la Ley de Derechos Humanos de Illinois se cambió para significar cualquier persona que emplee a una o más personas en el Estado durante 20 o más semanas dentro del año calendario. Anteriormente, el empleador se definía bajo la ley como tener 15 o más personas empleadas.

Respuesta del gobierno al coronavirus

Esta nueva medida hace varios cambios a la ley de Illinois, particularmente en lo que se refiere al enfoque del gobierno estatal sobre la pandemia de coronavirus. Establece la Comisión de colaboración Restaurar Illinois, una comisión con 14 miembros de la Cámara y el Senado para abordar los esfuerzos para revivir varios sectores de la economía de Illinois en medio de la pandemia. También permite que las reuniones de los organismos gubernamentales se realicen por audio o video conferencia si el gobernador o el Departamento de Salud Pública de Illinois ha emitido una declaración de desastre relacionada con problemas de salud pública y si la reunión en persona no sería adecuada.