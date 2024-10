La inscripción para el Bank of America Chicago Marathon y las carreras 13.1 y Shamrock Shuffle comienza este mes

Mientras los corredores de todo el mundo hacen los preparativos finales para el Bank of America Chicago Marathon 2024, aquellos que esperan correr en algunas de las carreras más importantes de Chicago el próximo año pueden comenzar a registrarse este mes.

El jueves se anunció la información de inscripción para la tercera edición anual de la Serie de Distancia de Bank of America Chicago, que incluye el Maratón de Chicago, el Chicago 13.1 y la carrera de 8K Shamrock Shuffle.

La Serie de Distancia conecta las tres carreras en un desafío que requiere que los corredores completen las tres en un solo año. Al lograr esta hazaña, los corredores garantizan un lugar en el Bank of America Chicago Marathon 2026, además de una medalla exclusiva.

La inscripción para el Chicago 13.1 y la carrera de 8K Shamrock Shuffle abre el jueves con un precio especial con descuento, mientras que el período de solicitud de cuatro semanas para el Bank of America Chicago Marathon 2025 de comenzará el 22 de octubre.

Se anima a aquellos interesados en participar en la Serie de Distancia a registrarse y solicitar temprano para asegurar su lugar en las carreras.

Detalles de inscripción para las carreras:

Bank of America Chicago Marathon 2025

Las solicitudes para el 47 Bank of America Chicago Marathon se aceptarán a partir de las 10 a.m. hora local del martes, 22 de octubre.

Según los organizadores de la carrera, la inscripción se realiza a través de un sorteo de entrada no garantizada y una serie de solicitudes de entrada garantizada.

El período de solicitud permanecerá abierto hasta el jueves, 21 de noviembre, a las 2 p.m. hora local, tanto para la entrada garantizada como no garantizada.

El costo de entrada es de $245 para los corredores dentro de los Estados Unidos y $255 para aquellos que residen fuera de los Estados Unidos.

Los corredores pueden cumplir los requisitos para una entrada garantizada a través de varias oportunidades enumeradas a continuación:

Corredores que hayan cumplido los estándares de clasificación por edad del evento o califiquen para la División de Alto Rendimiento del evento.

Corredores veteranos que hayan completado el Maratón de Chicago cinco o más veces en los últimos diez años.

Participantes registrados que cancelaron su inscripción para el 2024.

Participantes de caridad que estén recaudando fondos para una organización benéfica oficial como parte del Programa de Caridad del Maratón de Chicago de Bank of America.

Corredores internacionales (no estadounidenses) que participen en el Programa de Grupos de Tour Internacional.

Corredores que hayan completado la Serie de Distancia de Chicago 2024 de Bank of America al finalizar el Shamrock Shuffle 8K, el Chicago 13.1 y el Maratón de Chicago.

Aquellos que no cumplan los requisitos para una entrada garantizada pueden solicitar el sorteo de entrada no garantizada. El sorteo seleccionará nombres del conjunto completo de solicitantes de entrada no garantizada, y los solicitantes serán notificados de su estado de selección el jueves, 12 de diciembre.

Bank of America Chicago Marathon 2025 se llevará a cabo el domingo, 12 de octubre de 2025. Más detalles sobre la solicitud de la carrera se pueden encontrar aquí.

Bank of America 13.1 Chicago 2025

La cuarta media maratón anual es una carrera única, que brinda a los corredores la oportunidad de recorrer los vecindarios del oeste de Chicago, comenzando y terminando en Garfield Park.

La carrera será seguida por el Festival del Día de la Carrera, que contará con entretenimiento, actividades de salud y bienestar, y más.

La carrera del próximo año se llevará a cabo el domingo, 1 de junio, y la inscripción para el evento ya está abierta.

Aquellos que se inscriban antes del 22 de octubre tendrán acceso a una tarifa de inscripción con descuento de $102 en celebración de la Serie de Distancia. La tarifa de inscripción aumentará a $112 a las 11:59 p.m. del 22 de octubre.