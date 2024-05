Jugador de los Bears incluido en lista de la NFL ‘Top 30 mayores de 30’

Los jugadores de fútbol, ​​a diferencia de los buenos vinos, no suelen mejorar con la edad. Aparte de algunas posiciones como mariscal de campo o pateador, se espera que la mayoría de los jugadores pierdan su rendimiento en el campo una vez que cumplan 30 años. Pro Football Focus recientemente elaboró ​​una lista de jugadores que han desafiado al Padre Tiempo, y el nuevo receptor abierto de los Bears, Keenan Allen, hizo el corte.

He aquí por qué PFF cree que Allen es uno de los 30 mejores jugadores mayores de 30 años.

"Cuando está sano, Allen es uno de los mejores corredores de rutas del juego y representa una amenaza confiable para su mariscal de campo", escribió John Kosko. "Ha obtenido una puntuación superior a 81.7 como receptor en seis de los últimos siete años".

Independientemente de si valoras o no las calificaciones de PFF, está claro que Allen ha seguido siendo uno de los mejores jugadores de la NFL a pesar de su edad "avanzada". Una gran razón por la que Allen ha podido seguir dominando las defensas es por la capacidad de correr rutas que mencionó Kosko. Allen gana porque es un excelente técnico y trabaja precisamente para abrirse. Nunca ha sido un receptor que dependa de la velocidad pura para pasar las esquinas, no, nunca ha tenido que preocuparse por "perder un paso". La atención de Allen al detalle y las técnicas de sonido no desaparecerá sólo porque sea un poco mayor.

De hecho, Allen logró una de sus mejores temporadas en 2023: la undécima en la liga. El año pasado, Allen estableció un récord personal con 108 recepciones en sólo 13 juegos. Sus 1,243 yardas fueron la segunda mayor cantidad de su carrera. Allen anotó siete touchdowns, apenas detrás de los ocho touchdowns que anotó en 2013 y 2020.

Allen atrapó 904 pases para 10,530 yardas y 59 touchdowns durante sus 11 temporadas con los Chargers. Allen es seis veces Pro Bowler. También ganó el premio al Jugador Regreso del Año en 2017, cuando volvió a estar en forma luego de una lesión del ligamento cruzado anterior en la Semana 1 de la temporada 2016.