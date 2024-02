Joven actriz latina triunfa en la industria del teatro en Chicago tras llegar al escenario de Steppenwolf

Este artículo fue publicado como parte de una colaboración entre Telemudo Chicago, NBC Chicago y DePaul University para amplificar el trabajo de estudiantes de periodismo.

Leslie Sophia Pérez recuerda el comienzo de su carrera actoral con cariño. Pero, de lo que más se acuerda, es de los mugidos en su primer papel.

Años después de participar en el programa de teatro de su escuela católica, finalmente obtuvo su rol protagónico en cuarto grado: la vaca en una adaptación de “Jack y las habichuelas mágicas”. Recuerda estar en el escenario junto a Jack todas las tardes, creando un personaje a partir de los mugidos que le asignaron y mugiendo con todo su corazón.

“Esa fue la única línea que tuve, solo ‘muu'”, dijo Pérez. “Me aseguré de que cada línea fuera diferente y de que tuviera una historia de fondo, una risa de personaje, todo”.

Pérez se está preparando para su próximo gran papel después de sus días nostálgicos de estrellato en la escuela primaria. Esta vez, sin embargo, es la protagonista en la próxima producción del Teatro Steppenwolf, “A home what howls (o La casa que era barranco)”, que estrenó el 7 de febrero.

Pérez interpreta a Soledad Vargas, una joven mujer mexicoamericana que lucha por el derecho de su familia a vivir en su tierra en medio de comunidades desplazadas y política urbana.

“Este espectáculo ha sido una lección de humildad, por decir lo menos, porque hace mucho que no hago teatro”, dijo Pérez. “Se siente bien estar en este ambiente nuevamente. Soy la más joven del elenco, así que todos con los que trabajo tienen años de experiencia, cada día se siente como una gran clase”.

Pérez se graduó de The Theatre School (TTS) en junio de 2023. Sabía que el programa de actuación de DePaul producía exalumnos conocidos, sus compañeros de clase se lo dijeron, pero nada de eso le importaba.

El único aspecto que realmente le importaba para su futuro era la oportunidad de aprender, no solo como estudiante en el aula, sino como profesional, poniendo sus habilidades en práctica después de graduarse.

“Mis compañeros de clase me decían que éramos el mejor conservatorio del país, pero eso no necesariamente me importaba”, dijo Pérez. “Quería una escuela que realmente me ayudara a largo plazo y creo que DePaul realmente me ayudó a enfrentar mi mayor desafío, que era yo, que era mi cabeza”.

Un año después de su tiempo en TTS, Pérez consiguió un rol en la producción de Steppenwolf, “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter”. La obra fue la adaptación de estreno mundial de la novela de Erika L. Sánchez y se agotó antes de su presentación inaugural el 26 de febrero del 2020.

Sandra Márquez, quien dirigió la producción original de “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter”, recuerda a Pérez por su instinto artístico tanto en la sala de audiciones como en el escenario.

“Una de las cosas que destacó cuando trabajé con [Pérez] fue que constantemente se siente cómoda compartiendo ideas y pensamientos sobre cómo se puede hacer algo”, dijo Márquez. “No todos los actores pueden ver la especificidad de su propio trabajo, y mucho menos el panorama general, y ella ya puede hacer ambas cosas”.

Dos semanas después del estreno del espectáculo, llegó el Covid-19.

“Se sintió como una gran nube oscura porque cuando el espectáculo se cerró, fue rápido”, dijo Pérez. “Al día siguiente, recogí todo de mi camerino y volví a casa, no a mi apartamento, sino a casa para ponerme en cuarentena con mi familia”.

Pérez ya había tomado un año sabático para ser parte de “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter”, pero en medio de una pandemia global y sin trabajar en el espectáculo, se sintió desanimada.

“Soy una gran creyente de que todo sucede por una razón”, dijo Pérez. “Cuando [Covid-19] estaba ocurriendo, creo que lo más importante que me di cuenta es que no puedo renunciar a mí misma. Tienes que tener una mente muy fuerte para esta industria y necesitaba sentir esa pérdida para volverme mentalmente más fuerte de lo que era”.

Tres años después, “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter” encontró una nueva vida en el Seattle Rep Theater. Determinada a no tomar otro año sabático, encontró una manera de terminar su carrera en línea mientras actuaba en un espectáculo en la costa oeste.

“No quería encontrarme en la misma encrucijada donde tuviera que elegir entre la escuela y un espectáculo”, dijo Pérez. “Definitivamente tuve que luchar por esta oportunidad en reuniones con la administración de mi escuela y miembros de la facultad. Tuve que idear los planes para hacerlo funcionar porque nadie lo iba a hacer por mí. Cuando me dieron luz verde, todo en lo que podía pensar era ‘gracias a Dios'”.

Desde que comenzó su carrera, Pérez ha filmado varios comerciales, reservó su primer episodio de “Chicago P. D.”, ha participado en varias producciones teatrales y trabajó en el piloto de la serie de televisión “Computer School” con el comediante Tim Robinson.

“Estoy emocionada por la trayectoria de la carrera de Leslie y lo que termina haciendo, sea lo que sea”, dijo Márquez. “Muchas veces en la cultura estadounidense, el éxito significa un programa de televisión, pero esa es una vista tan limitada para un artista. Creo que un artista exitoso es aquel que puede encontrar personas con las que puedan crear y disfrutar ese proceso, disfrutar la chispa artística real”.

La directora Laura Alcalá Baker trabajó previamente con Pérez durante un festival de obras cortas antes de la pandemia y pensó en ella para formar parte del elenco de la obra de Steppenwolf.

“Con el tiempo, cambias como persona, cambias como creativo”, dijo Alcalá Baker. “Al conocerla ahora, puedo ver cuánto crecimiento ha ocurrido, cuánto ha cambiado su proceso y cómo ha cambiado el mío también. Puedo ver que ella está aprendiendo constantemente pero se conoce a sí misma como artista de una manera que le da una perspectiva única al entrar en el texto [de la obra]”.

Las presentaciones de “A Home What Howls (o La casa que era barranco)” continúan hasta el 2 de marzo. Los boletos comienzan en $20 para las presentaciones públicas.

“Recuerdo cualquier actuación que haya dado, cada noche de estreno que haya hecho, y simplemente tiene sentido para mí”, dijo Pérez. “Me encanta contar historias. Me encanta poder tomar un personaje y tener un poco de mí dentro del papel. Me encanta poder representar una historia de dolor, amor y risas. Poder entretener es un regalo tan gratificante y creo que por eso sigo haciéndolo”.